Torna il Mercatino Antiquario. Sabato e domenica un tuffo nell’Ottocento tra le piazze storiche di Ascoli

ASCOLI PICENO – Due giornate intere, sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle ore 10 alle 20, in cui entrambe le piazze più belle del centro storico di Ascoli Piceno diventeranno il salotto che ospiterà numerosi espositori di antiquariato, collezionismo, modernariato, vintage e molto altro ancora!

Oltre a Piazza del Popolo e Piazza Arringo, con gli stand aperti già da sabato mattina, la passeggiata al mercatino si allarga come sempre in via del Trivio e Chiostro di S. Francesco dove, oltre ai banchi dei rigattieri, è ricca la presenza di artigiani con i loro lavori creativi unici. E per gli amanti del cibo un giro è d’obbligo in Piazza Roma, dove è possibile trovare prodotti enogastronomici locali e non: spezie, vino, salumi, confetture, miele…tutti rigorosamente di alta qualità.

A grande richiesta domenica 20 settembre tornano gli amici dell’Accademia di Danze Ottocentesche! Alle ore 11, nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, prosegue il CORSO DI DANZE OTTOCENTESCHE con esperti maestri aiutati dai rievocatori dell’Accademia. Per prenotazioni Paola 3247982498.

Ma per vivere appieno l’atmosfera dell’Ottocento non può mancare la VISITA GUIDATA all’Ascoli ottocentesca. A cura dell’Associazione Guide Turistiche Ascoli Piceno “Marche V Regio” e con il patrocinio del Comune – Assessorato alla Cultura, domenica pomeriggio si scopriranno le bellezze cittadine con lo sguardo dell’uomo dell’Ottocento, con un itinerario che ci porterà al giardino del Comune, Piazza Roma, Palazzo San Filippo e ingresso al Teatro Filarmonici. Partenza alle 15.30 davanti l’ufficio turistico di piazza Arringo al costo di € 15, comprensivo di aperitivo presso le sale storiche del Circolo Cittadino. Per info e prenotazioni 328 324 7179 – 347 659 0764.

Immancabile ormai il Mercatino dei Bambini. I giovani venditori, con tutta la loro carica, aspettano il pubblico in via D’Ancaria domenica 20 dalle 10 alle 20 con giochi e oggetti usati, oltre che con creazioni hand made! Come sempre c’è anche il Laboratorio del riciclo creativo gratuito e aperto a tutti i bambini perché è importante imparare l’arte del recupero e scoprire che anche le cose vecchie e usate possono tornare utili.