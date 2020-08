Street Food Festival, dal 7 al 10 agosto in viale Buozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna per il quinto anno il San Beach Street Food Festival, che animerà viale Buozzi dal 7 al 10 agosto. I quindici truck food presenti proporranno specialità di varie regioni italiane, dalla Toscana all’Emilia, passando per la Sicilia, la Puglia, l’Abruzzo e ovviamente le Marche. Non mancheranno i sapori internazionali con cibi venezuelani ed argentini.

L’iniziativa rispetterà le direttive anti-covid sul distanziamento. Saranno collocati 120 tavoli, che garantiranno quasi mille posti a sedere. L’Associazione Radioclub Piceno e il Gruppo ANC Carabinieri in congedo cureranno i servizi safety ed antincendio.