“Sempre più blu”, a Offida tre serate con la musica dei grandi cantautori

OFFIDA – “Per l’estate 2020 ci siamo reinventati e grazie al direttore artistico Luca Sestili, abbiamo pensato a un Festival nazionale della Canzone di autore”, esordisce così l’Assessore Isabella Bosano, annunciando i 3 concerti gratuiti di agosto Offida. Piazza del Popolo, l’11 il 12 e il 13 agosto, ospiterà i seguenti eventi:

– Chi mi manca sei tu! Omaggio a Rino Gaetano con Marco Morandi e Claudia Campagnola. Concerto acustico e mix tra teatro e musica (11 agosto, ore 21:30);

– Dado Star. Il teatro di Dado. Uno spettacolo inedito in cui sfoggerà, con la sua vena cantautorale, un repertorio di canzoni che nessuno conosce nelle versione originali. (12 agosto, ore 21:30)

-Cantautrici. Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. Tre grandi voci della canzone di autore in uno spettacolo corposo con sei musicisti. Aprirà il concerto la giovanissima artista ascolana Elisa Carillo. (13 agosto 21:30).

“Presentiamo dei concerti in continuazione con la grande storia musicale offidana di qualità – spiega Sestili – ma in una dimensione diversa: più intima. La canzone di autore ha tutte queste caratteristiche”.

“Offida – aggiunge la Bosano – rimane così in primo piano nel panorama live delle Marche”.

“Le figura che si confrontano con l’Amministrazione offidana – conclude il Sindaco Luigi Massa – dimostrano che oltre alla competenza condividono l’amore per ciò che conta a Offida. Ringrazio Sestili per la capacità di mettere in campo una proposta di grande livello e gli assessori Bosano e Capriotti perché in questo periodo si stanno facendo in quattro affinché la promozione turistica della nostra città e la capacità attrattiva del territorio si leghino anche alla grande arte”.

I posti a sedere potranno essere prenotati sulla piattaforma di Eventbrite dal 31 luglio. Occorrerà presentarsi prima per compilare un’autocertificazione e con la mascherina, fino a quando non ci siederà. I posti non reclamati entro le 21:30 saranno riassegnati.