San Benedetto, un convegno sulla crisi da sovraindebitamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Fondazione Antiusura “Mons. Francesco Traini” Onlus di San Benedetto del Tronto terrà un convegno sul tema della “Crisi da Sovraindebitamento” presso il centro culturale “Kabina Welcome”. L’appuntamento, in calendario per il 24 marzo dalle ore 10 alle ore 13, avrà per obiettivo la discussione e l’illustrazione delle procedure per risolvere le crisi debitorie delle famiglie.

“Purtroppo, il sovraindebitamento rappresenta un fenomeno economico-sociale di particolare rilevanza e gravità – dice la Fondazione -. Pertanto desideriamo stimolare il mondo della giustizia, dell’economia e della comunicazione e le associazioni che hanno finalità di promozione umana e sociale su un obiettivo centrale per tutto il territorio”.

All’incontro interverranno il presidente della Fondazione, Edio Costantini e i dottori commercialisti Giulia Liboni, Dario Corradetti, Daniele Illuminati e Katia d’Ercole. Modera il dottor Mario Di Buò.

L’evento sarà introdotto dal vescovo della Diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto Marche, Carlo Bresciani, dal presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ascoli Piceno, Carlo Cantalamessa, e dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, Tommaso Pietropaolo.