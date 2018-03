SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto ha aderito al progetto della Regione Marche dedicato alla promozione della pesca e dell’acquacoltura sostenibile con un progetto, sviluppato dal gruppo Partners In Service e la dottoressa Barbara Zambuchini.

A dare l’annuncio è stato il consigliere comunale Mario Ballatore, che insieme all’assessore alla pesca Filippo Olivieri e al consigliere Emidio Del Zompo ha lavorato attivamente in collaborazione con gli organizzatori per la realizzazione delle tre iniziative che compongono il progetto. “L’occhio dell’amministrazione ha sempre avuto un particolare riguardo per la diffusione della cultura della pesca sostenibili e per la piccola pesca – ha spiegato Ballatore -. Questo progetto contribuirà a informare e a sensibilizzare il pubblico non solo riguardo al consumo di pesce cosiddetto “povero” e alla rinnovabilità della risorsa, ma anche nei confronti della cultura della pesca e dei suoi luoghi cardine a San Benedetto”.

Il progetto è, come detto, costituito da tre iniziative. La prima è il concorso “Memorie della città: luoghi, vite, ricette e mestieri di mare”. Dedicato alle scuole secondarie di I grado della città, porterà i giovani studenti allo studio e alla rievocazione del patrimonio culturale cittadino.

Secondo evento saranno invece gli itinerari alla scoperta dei luoghi della pesca, organizzato attraverso dei percorsi di “trekking urbano”, che porteranno i visitatori al Torrione, al faro, al Museo del Mare, fino alla punta del Molo Sud. Evento gratuito, il percorso sarà attivo nei giorni del 16, 17 e 24 marzo. Un primo itinerario, della durata di 1 ora e 45 minuti circa, partirà alle ore 9 e alle ore 11 dal Torrione, per scendere fino al faro, che per l’occasione sarà visitabile all’interno. Un secondo itinerario, della durata di 1 ora e 15 minuti, porterà i visitatori dal faro fino al porto cittadino.

Infine, il terzo evento sarà dedicato all’alimentazione. ‘incontro, rivolto ai ragazzi delle scuole e alla cittadinanza parimenti, si terrà il 24 marzo presso il circolo “Mare Bunazz”. A tenere banco sarà il dottor Mauro Mario Mariani, medico e specialista in angiologia nonché nutrizionista della trasmissione di Rai1 “Linea Bianca”, con un incontro dal titolo “Sana alimentazione, la pesca sostenibili e la marineria locale”.

Sostengo aperto al progetto anche da parte della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. Il comandante Alessio Morelli, nella persona della portavoce e caposezione pesca della Guardia Costiera, il Sottotenente di Vascello Giorgia Cappellacci, ha voluto ringraziare l’organizzazione dell’evento per il forte valore culturale che esso riveste per il porto e la marineria. “San Benedetto è molto unita alla realtà del porto – ha detto Cappellacci -. La marineria della città ha alle spalle una storia di alto profilo e livello e la Capitaneria di Porto sarà sempre favorevole a qualsiasi progetto che ne metta in risalto la cultura, riportando l’attenzione sul settore della pesca”.

Il progetto, del costo complessivo di 13 mila euro, è stato finanziato per l’80% del suo costo con risorse intercettate nel quadro dei fondi europei per la pesca (Feamp) e per il restante 20% finanziato dal Comune di San Benedetto del Tronto.