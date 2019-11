San Benedetto, sabato 23 novembre c’è la “Camminata antiviolenza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 23 novembre, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si svolgerà la “Camminata antiviolenza”, manifestazione finalizzata ad attirare l’attenzione su un grave problema sempre più di attualità. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 10 con partenza da Piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli e prevede una camminata della durata di un’ora aperta a cittadini di ogni età.

La manifestazione ha ricevuto il sostegno ed il patrocinio del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche e rientra nel progetto “PIAGDO” realizzato dall’Associazione Giovanile Picena grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus di promozione di stili di vita corretti.

La Regione Marche, con atto di Giunta regionale numero 1334 del 7 novembre 2019, ha approvato il “Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche” esponendo i dati relativi all’anno 2018. Al riguardo occorre evidenziare che nel 2018 sono state 534 le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza delle Marche (Cav) con un incremento importante rispetto alle 409 dell’anno 2017. Se da un lato la crescita appare dovuta ad una maggiore emersione di un fenomeno ancora sommerso, dall’altro occorre assolutamente evidenziare che si tratta di un numero elevato di donne che si rivolgono ad un centro specializzato al quale chiedere aiuto o informazioni sul da farsi a seguito di episodi di violenza di vario genere. La violenza sulle donne è un fenomeno purtroppo diffuso e trasversale che tocca ogni strato sociale, economico e culturale. Eppure spesso resta invisibile, perché è avvolto nel silenzio e vissuto in solitudine, quasi sempre tra le mura domestiche.

Proprio per questo l’Associazione Giovanile Picena ha organizzato l’iniziativa del 23 novembre, per evidenziare la necessità di tenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne per contrastarlo il più possibile.