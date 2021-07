San Benedetto Movie Star chiude in bellezza con Paola Minaccioni e Neri Marcorè, C’è anche il regista Fabrizio Costa

Si chiude in bellezza il Festival “SAN BENEDETTO MOVIE STAR” in corso nell’area ex galoppatoio. Oggi, sabato 10 luglio, con inizio alle 21.15, terza serata dedicata alla città e alla sua posizione di riconoscibilità e protagonismo in ambito cinetelevisivo. Tante le produzioni che hanno scelto San Benedetto del Tronto come location per ambientare storie avventurose, emozionanti, allegre e coinvolgenti, che hanno poi riscosso tanto successo di pubblico.

Sarà dunque una serata per festeggiare la città, la sua accoglienza, la sua bellezza, farla conoscere da una diversa prospettiva a chi l’ha scelta per le proprie vacanze, seminare idee per il futuro.

Oltre ad una carrellata di testimonianze, proiezioni di passaggi di lungometraggi e serie tv girati a S. Benedetto, il programma prevede la partecipazione di grandi ospiti: Fabrizio Costa, regista sia della fiction “Scomparsa” che del film TV “Digitare il codice segreto” e gli attori Paola Minaccioni e Neri Marcorè, protagonisti di quest’ultimo lavoro cinetelevisivo, che converseranno con il direttore della Fondazione Marche Cultura Ivan Antognozzi e Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura. La serata sarà condotta dalla giornalista del TG2 Marzia Roncacci.

Ingresso gratuito con prenotazione telefonando al numero 3737291035 oppure

scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]