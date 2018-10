Al via la festa del Patrono, tre giorni di eventi e celebrazioni. Tutto il programma

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una festa “più intima” rispetto a quella della Madonna della Marina. Pasqualino Piunti presenta così gli appuntamenti in vista delle celebrazioni di San Benedetto Martire, in programma dal 12 al 14 ottobre. “Qui si va più sul campo religioso – spiega il sindaco – è un appuntamento riconducibile al Paese Alto, ma che coinvolgerà tutta la città. Volevamo questo”.

Manifestazioni civili e religiose, con in mezzo l’assegnazione del Gran Pavese Rossoblu. Si partirà già giovedì 11 con il concerto gratuito di Syria al Concordia. Un evento legato ai dieci anni dalla riapertura del teatro che, al contempo, rappresenterà un avvio simbolico della festa.

“E’ una casualità, ma abbiamo voluto approfittarne”, dice l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri. I biglietti sono disponibili al botteghino della struttura di Corso Mazzini. Se ne potranno ritirare al massimo due per ciascun nucleo familiare.

L’amministrazione comunale ha concesso per le celebrazioni un contributo di 15 mila euro (“stessa cifra dell’anno passato”, precisano dalla maggioranza). A questo va aggiunto il supporto degli sponsor.

A seguire il programma completo.

giovedì 11 ottobre

Ore 20.45 | Teatro Concordia

Buon Compleanno Concordia

Festa per i 10 anni dalla riapertura del Teatro

SYRIA “Perché non canti più…”

Concerto-spettacolo per Gabriella Ferri

Venerdì 12 ottobre

Ore 18.30 | Piazza Bice Piacentini

Il vernacolo: dalla scuola alla piazza

Rappresentazione in vernacolo sambenedettese

a cura dell’ ISC SUD

Scuola Secondaria di primo grado “L. Cappella”

Ore 21 | Piazza Sacconi

“Camminata de Sudendre

Camminata per San Benedetto Martire”

Sesta edizione – a cura del Circolo Acli “Oscar Romero”

in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale, sport, turismo

e tempo libero Diocesi di San Benedetto del Tronto

nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”

Dalle 20.30 | Piazza Bice Piacentini

Spettacolo di cabaret

con Gianluca Impastato

e gli “Outlet Live Band”

sabato 13 ottobre

Ore 10 | Abazia di San Benedetto Martire

Santa Messa per nonni e nipoti

Ore 10,30 I Sala consiliare

Cerimonia di consegna del “Gran Pavese Rossoblù”

ore 11 | Per le vie del Centro Storico

“Caccia al tesoro nonni e nipoti”

a cura dei ragazzi dell’Oratorio e dell’A.C.R.

ore 12 | Piazza Bice Piacentini

“Buffet con i Nonni”

offerto dall’ Ass. Culturale “Amici del Paese Alto”

dalle ore 15 | Piazza Sacconi

Il Borgo dei balocchi

Area bimbi con gonfiabili, giochi e animazione

ore 16.15 | Processione

Partenza dalla Cattedrale Madonna della Marina accompagnata dalla Banda cittadina

ore 17 | Abazia di San Benedetto Martire

Solenne Celebrazione

presieduta da S. E. Mons. Carlo Bresciani

Riconsegna della chiave della città

al Santo Patrono da parte del Sindaco

ore 18.30 | vie del Centro Storico

Concerto del corpo bandistico

“Città di San Benedetto del Tronto”

ore 20 | Piazza Bice Piacentini

Proiezione documentario

“Il Ballarin, La Fossa dei Leoni”

realizzato a cura dell’ass. Curva Nord Massimo Cioffi

ore 21.30 |

“Family Show”

Gran varietà di musica e spettacolo

per tutta la famiglia

domenica 14 ottobre

Ore 9 | Campo di Calcio La Rocca

3° Torneo di calcio “Amadio Basilio”

A cura della S.S. Torrione Calcio

Dalle ore 12,30 | Piazza Piacentini

“Lu pranze de ‘na vòte” – Menù fisso

ore 15 | Piazza Sacconi

Mostra statica di Vespe d’epoca

a cura del Vespa Club Sambenedettese

ore 15 | Piazza Sacconi

“Salute in cammino San Benedetto”

camminata tra le vie del centro storico e visita guidata della Torre dei Gualtieri, Palazzo Piacentini e dell’Abazia di San Benedetto Martire

a cura di U.S. Acli Marche e Asur Marche

dalle ore 15.30 | Piazza Sacconi

“Street Circus” – by Takimiri

Simpatici clown, giocolieri, mangiafuoco,

acrobati e laboratori di circo…

per un pomeriggio fantastico!

ore 15.30 | Salone Parrocchiale

Ottava tappa del Campionato provinciale

singolo di Burraco dell’U.S. Acli

organizzato in collaborazione con Coop Alleanza

ore 16.30 | Hotel Solarium

Porto d’Ascoli Che storia!

Il relitto: un tesoro in fondo al nostro mare

a cura dei Comitati di Quartiere Porto d’Ascoli

ore 19 | Piazza Bice Piacentini

Premiazioni 3° Torneo di Calcio

Amadio Basilio

ore 21 | Piazza Bice Piacentini

Artisti Show

Kermesse di balli, canti, cabaret ospiti

a sorpresa. Special guest: Angelo Carestia

Presenta: Angela Speca

ore 23.30 | Piazza Sacconi

Incendio della Torre

12 | 13 | 14 ottobre

Mostra fotografica “Obiettivo Paese Alto”

Performance d’arte: “La piazza: cuore della città”

A cura di Alessandra di Nicolò – Si ringrazia Pierfà Modacapelli e Overland

Apertura straordinaria di Palazzo Piacentini

Apertura stand Gastronomici dalle ore 17

Piazza Bice Piacentini – struttura completamente al coperto