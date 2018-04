San Benedetto, al via il secondo appuntamento con “Marineria e Mare”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il primo appuntamento del 9 marzo, è in programma per domani, sabato 14 aprile, con inizio alle ore 17, al Museo della Civiltà Marinara delle Marche – Museo del Mare, il secondo incontro di “Marineria & mare: i luoghi dell’identità” del ciclo di conferenze a cura del Fondo per l’Ambiente Italiano, delegazione di Ascoli Piceno, gruppo di San Benedetto del Tronto.

Dopo i saluti delle autorità, l’incontro sarà introdotto da Lilli Gabrielli capogruppo del Fai. Interverranno il dottor Giuseppe Merlini, autore di una narrazione su “L’ancoraggio e gli approdi”, e il signor Stefano Novelli che svolgerà un intervento sul tema “Il museo dal vero: il porto”. Durante gli incontri sarà possibile sottoscrivere la tessera di iscrizione al Fai.