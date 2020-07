San Benedetto, al via al Club 23 le selezioni di Miss Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 7 luglio al Club 23 di San Benedetto debutta l’edizione 2020 di Miss Italia e Mimmo Del Moro, titolare dell’Agenzia Pai, esclusivista del concorso per le Marche, l’Abruzzo e il Molise, da personaggio scafato del mondo dello spettacolo qual è, proverà a trasformare una delle norme richieste per gli spettacoli pubblici in una forma di attrattiva per gli spettatori. Infatti, le concorrenti faranno salire e scendere le mascherine dal proprio volto, in un gioco della seduzione che potrebbe dare eccezionale charme alle selezioni. Domenica 12 luglio si replica con l’elezione di Miss Morobello a San Marcello, in provincia di Ancona. Pur nel rispetto di tutte le regole come il divieto di assembramento e l’utilizzo di gel per la disinfezione delle mani, le mascherine che celeranno e sveleranno i sorrisi delle ragazze in gara saranno il valore aggiunto di questa edizione di Miss Italia. Per iscriversi, è attivo il sito Internet www.missitalia.it , ma potranno anche rivolgersi direttamente all’Agenzia Pai di San Benedetto, telefonando al numero 0735-85785. Le iscrizioni al concorso sono gratuite e riservate alle concorrenti con età compresa fra i 18 e 30 anni, mentre le ragazze minorenni partecipano per il titolo di Miss Mascotte.