Quinta edizione di CinemAutismo, a maggio tappa a Grottammare

GROTTAMMARE – Per la quinta volta CinemAutismo colorerà le Marche di BLU, colore simbolo dell’autismo. Anche quest’anno Omphalos “autismo & famiglie” Onlus https://www.associazioneomphalos.org/cinemautismomarche-2018/ propone CinemAutismo in collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino http://www.cinemautismo.it/ quattro date di cinema ed incontri.

CinemAutismo, è una rassegna cinematografica gratuita volta a sensibilizzare il pubblico sul tema dell’autismo. Il suo obiettivo è quello di dare visibilità all’argomento avvalendosi di un mezzo comunicativo immediato ed emotivamente coinvolgente quale il cinema e stimolare il dibattito al fine di rendere i disturbi dello spettro autistico meno “invisibili”.

Iniziato nel 2014, grazie alla guida e la collaborazione dell’Associazione Nazionale Museo del Cinema di Torino, attraverso la sua sezione “CinemAutismo”, ha riscosso un buon successo di pubblico anche nelle Marche dove nel corso degli anni sono state toccate diverse città. L’iniziativa cinematografica prevede la proiezione in sala di film e cortometraggi di stampo internazionale con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul tema dell’autismo, dandogli una maggiore visibilità proprio grazie all’arte cinematografica per eccellenza fatta di suoni ed immagini e generare emozioni-

“Siamo molto felici, ci racconta il presidente di Omphalos Gianfilippo Di Benedetto, perchè seppure con grande fatica da genitori, pertanto coinvolti in prima persona, riusciamo anche quest’anno (per la 5° edizione) a “girare” per le Marche, con il nostro messaggio positivo su un argomento che per molti è ancora molto poco conosciuto e accettato. Tra l’altro quest’anno, oltre al programma ufficiale di CinemAutismo, ci saranno delle proiezioni nelle scuole, saremo presenti all’ IIS Galilei di Jesi ed al LSM Marconi di Pesaro”

Il programma del 2018 inizierà da Tolentino grazie alla collaborazione di Officine Mattoli che ospiterà CinemAutismo presso il Cinema Teatro Politeama il 4 aprile alle ore 21:00, per proseguire ad Ascoli Piceno nello Spazio Multimediale della Bottega del Terzo Settore il 6 aprile sempre alle ore 21:00. Proiezione speciale il 13 aprile alle ore 21:00 a Macerata nella bellissima cornice della Sala Castiglioni nella Biblioteca Comunale in Piazza Vittorio Veneto, con il patrocinio del Comune di Macerata ed in collaborazione con la Cooperativa Il Faro. Quarto appuntamento appuntamento il 14 aprile a Marotta presso la Sala dell’Oratorio di Sant’Antonio Apostolo. Evento speciale il 4 maggio a Grottammare in collaborazione con l’Associazione Pelasgo 968 nell’ambito del Premio Letterario Città di Grottammare il quale ospita una specifica sezione sull’Autismo.

I lungometraggi presentati quest’anno a Tolentino e Marotta sono “Life Animated” (USA 2016, 92’ v.o.sott.it.)…. All’età di tre anni, Owen Suskind, anziché progredire col naturale sviluppo delle abilità motorie e cognitive, comincia a subire una sorta di regressione, smette di parlare, se non attraverso un borbottio continuo e incomprensibile, e si chiude sempre più in se stesso, con la sola compagnia dei classici Disney, fino a rendersi del tutto irraggiungibile dai suoi stessi genitori. La diagnosi di autismo, che, dopo un tour di specialisti, venne appuntata definitivamente al caso di Owen, getta la famiglia nella disperazione, finché un giorno, il padre non si accorge che c’e’ un modo di comunicare col piccolo…. parlare il linguaggio dei personaggi dei film.

Life Animated verrà preceduto da due corti: The Magic of Louis Morel: Louis, un giovane uomo con Sindrome di Asperger è in grado di parlare liberamente e dettagliatamente raccontando della sua condizione, un tratto raro per qualsiasi forma di autismo, è inoltre un giovane artista molto promettente e questo corto (2′ 25″) si basa su un film che ha realizzato su se stesso “. Louis parla molto velocemente quindi occhio ai sottotitoli per tenere il passo! ” e One Day in the life of a Simpson fan: Diana Galimzyanova protagonista ed autrice racconta (1’38”)…. “questo video parla del fatto che sono un folle fan dei Simpson, oppure di me che sono una narcisista malvagia, non lo so per certo. Diretto, girato e montato da me nel 2013.”

“Mabul” (IL 2011, 100’ v.o.sott.it.) ad Ascoli Piceno, Macerata e Grottammare…. Alla vigilia del suo Bar Mitzvah, (cerimonia per il raggiungimento dell’età della maturità) Yoni si trova di fronte il ritorno inaspettato di suo fratello autistico che non vede da quasi un decennio. Tomer (Michael Moshonov), 17 anni, è ospite in un’istituto che sta per essere chiuso. Il suo improvviso arrivo non solo capovolge la vita di Yoni, ma scuote anche le fondamenta già instabili dell’intera famiglia, che però viene “salvata” proprio dall’arrivo del figlio autistico che riaccende i rapporti e, per la prima volta, li fa comunicare affinché perdonino se stessi e poi l’un l’altro.

Mabul sarà preceduto da Fixing Luka (11’26”): Lucy pensa che suo fratello, Luka, sia rotto. Lo dimostrano le sue ossessive, minuziosi ed irritanti costruzioni di cubetti di zucchero e ditali. Lucy pensa che dovrebbe essere aggiustato, ma non nel modo in cui lei immagina … Un cortometraggio creato in stop-motion, ispirato dalle esperienze dell’autrice Jessica Ashman di crescere con un fratello più giovane con autismo.

4 aprile ore 21:00 – Tolentino (MC) – Cinema Teatro Politeama – Corso Giuseppe Garibaldi, 80

6 aprile ore 21:00 – Ascoli Piceno – Spazio Multimediale Bottega del Terzo Settore – Viale Trento e Trieste, 18

13 aprile ore 21:00 – Macerata – Biblioteca Comunale Sala Castiglioni – Piazza Vittorio Veneto con il patrocinio del Comune di Macerata ed in collaborazione con la Cooperativa Il Faro.

14 aprile ore 21:00 – Marotta (PU) – Oratorio San Giovanni Apostolo – Via Arturo Martini, 5

4 maggio ore 21:00 – Paese Alto di Grottammare (AP) – Ospitale delle Associazioni – Grottammare Vecchio Incasato, nell’ambito del Premio Letterario “Città di Grottammare” in collaborazione con Associazione Pelasgo 968