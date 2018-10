“Quello che cerchi amalo”, al Teatro delle Energie un concerto di beneficenza

GROTTAMMARE – “Quello che cerchi amalo”: questo è il titolo del concerto di Antonio Dionisio che si terrà al Teatro delle Energie di Grottammare, il 20 ottobre, dalle 21.15 alle 23.00, con il Patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, del Comune di Grottammare, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ed in collaborazione con Club Amici del Banco Alimentare Marche Sud e la Cantina di Sant’Agostino: main partner, il Banco Alimentare.

Al Teatro delle Energie, Antonio Dionisio proporrà i suoi quattro inediti insieme a brani di grandi autori della musica italiana. Un “percorso esistenziale” all’insegna di stupore e creatività che, con parole e musica, racconterà un’esperienza comune a tutti: quel senso di insoddisfazione insito in ogni cosa che non va combattuto bensì amato.

Ad accompagnare Antonio Dionisio, una formazione composta da amici, nella vita e nella musica. Sul palco ci saranno Giacomo Chiulli alla batteria, Mauro Pagnoni alla chitarra acustica, Nicola Di Matteo al piano, Stefano Pasquali alla chitarra elettrica, Luca Pompei al basso e la fantastica voce femminile di Emanuela Pelusio.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al Banco Alimentare di San Benedetto del Tronto. Prevendita biglietti: sede del Banco Alimentare di San Benedetto del Tronto, presso il Centro Agroalimentare e Copy Service, in via Montello 28 a San Benedetto del Tronto. Per informazioni: 0735/753788 e 375.5955527.