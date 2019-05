Primo Maggio all’Agraria, Giuliano Palma conquista la piazza. Oggi c’è lo ZapFest

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In tanti, ieri sera, per l’esibizione di Giuliano Palma in occasione del Festival del Primo Maggio all’Agraria. Il cantante, ex Casino Royale, ha regalato al pubblico una performance composta dei suoi più grandi successi. E l’evento oggi entra nel vivo con lo ZapFest che catalizzerà il centro dei festeggiamenti organizzando il proprio festival nel festival.

Protagonista sarà infatti il festival itinerante ideato da Marco Mignini, in arte Zap, giunto ormai alla diciottesima edizione, la prima ad aver luogo nella cornice del festival Primo Maggio Agraria che è già inizia. La kermesse musicale avrà inizio a partire dalle 18:00; il concerto-evento durerà circa tre ore, durante le quali più di 80 musicisti provenienti da alcune delle più interessanti realtà musicali di Marche ed Abruzzo si alterneranno sul palco in una sorta di jam-session interamente dedicata al mondo dei motori, attraversando trasversalmente la storia della musica italiana e quella dei grandi successi internazionali.

Tanti ospiti fra cui la mitica K.I.T.T. protagonista del telefilm cult “Supercar”, opera della carrozzeria Supercar Abruzzo specializzata in riproduzioni fedeli di celebri veicoli A compendio del concerto saranno allestite due mostre.

Presso lo stand di Dimensione Fumetto, che oltre ad offrire una panoramica delle attività dell’associazione ascolana, esporrà una speciale mostra intitolata “Superman and the 80s”, che celebra gli 80 anni dell’Uomo d’Acciaio della DC Comics.



Inoltre, a cura dell’Associazione IMPLACABILE Giacomo Antonini, coorganizzatrice del concerto, verrà riproposta “Scatti e Misfatti Rock”, una esposizione fotografica giunta alla quarta edizione ed ideata per mostrare al pubblico gli aspetti più significativi di quello che è un concerto rock, ovvero un evento aggregativo sospeso nel tempo e carico di energia positiva.

Giovedì la rassegna musicale chiuderà con il “recupero” del concerto dell’Orchestraccia, reduce dal concertone di Roma che avrebbe dovuto esibirsi martedì ma che, per motivi legati alle condizioni meteorologiche, chiuderà la manifestazione dell’Agraria il 2 maggio.