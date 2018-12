Porto d’Ascoli, festa per il restyling della sede di Rifondazione con i protagonisti di Lercio.it e Stand Up Comedian

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo di Rifondazione di San Benedetto presenta il restyling della sede di Via Metauro, 27 (angolo Via Potenza) a Porto D’Ascoli, domenica 16 alle ore 18 con una festa a ingresso gratuito che vedrà la partecipazione di Vittorio Lattanzi (Lercio.it), Marco Filipponi (Stand Up Comedian) e Emilio Stella (cantautore romano).

“Chi vorrà – fanno sapere dal circolo – potrà inoltre gustare il nostro aperitivo di sottoscrizione”. Vittorio Lattanzi presenterà il libro “La lercia storia del mondo”, uscito il 6 dicembre per Shockdom; Marco Filipponi, che ha già aperto con successo lo spettacolo di Filippo Giardina alla Festa Rossa, proporrà un estratto del suo monologo; Emilio Stella si esibirà invece in acustico per presentare il suo ultimo album, “Suonato”.