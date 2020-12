Popolo e Populismo, collegamento con Marco Revelli a Grottammare

GROTTAMMARE – La Città di Grottammare “incontra” lo storico Marco Revelli, venerdì 4 dicembre, per la “prima” degli appuntamenti culturali delle “Giornate della Partecipazione”. Archiviati gli incontri con i cittadini, la rassegna apre gli eventi organizzati in collaborazione con l’associazione “I luoghi della scrittura”. L’iniziativa, infatti, si svolgerà in diretta streaming sulle pagine Facebook Città di Grottammare e dell’associazione Radio Incredibile e sul canale YouTube di Radio Incredibile, che curerà la messa on line per la regìa di Valeria Tassotti. Il collegamento avrà inizio alle ore 18.

Sociologo e politologo, Marco Revelli insegna Scienza della politica all’Università del Piemonte orientale. L’incontro, dal titolo “Popolo e Populismo”, si prefigge di stimolare riflessioni sulla politica e sulla democrazia, argomenti che lo storico ha approfondito e condiviso in numerosi studi e pubblicazioni. Interverranno: il sindaco Enrico Piergallini, la consigliera delegata alla Partecipazione Stefania Fares, Pier Paolo Fanesi dell’ufficio Partecipazione e Silvio Venieri dell’associazione “I luoghi della scrittura”.

A gennaio i successivi incontri. Attese personalità di spicco, per una visione anche internazionale dei temi affrontati, come annuncia la consigliera Fares: “Anche in tempo di Covid, l’Amministrazione non rinuncia agli incontri visti come momenti di approfondimento sui temi della democrazia e della Partecipazione. In programma per questa edizione ci saranno, a gennaio, Michela Mercuri, giornalista esperta di Medio Oriente, a febbraio ospiteremo Gherardo Colombo, giurista, e Luciano Violante, ex politico e accademico. Stiamo lavorando anche su altri appuntamenti, in particolare, sulla presenza a maggio di Gianrico Carofiglio, scrittore, ex magistrato ed ex senatore”.