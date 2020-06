Piceno d’Autore a Monteprandone dal 6 all’8 luglio. Obbligatoria la prenotazione del posto

MONTEPRANDONE – Torna Piceno d’Autore a Monteprandone. L’accesso sarà consentito, nel rispetto delle norme anti-covid, a partire dalle ore 21. E’ obbligatoria la prenotazione attraverso un form reperibile sul sito picenodautore.it a partire da domani, 1° luglio 2020. La diretta delle tre serate potrà essere seguita dalla pagina facebook.com/picenodautore. L’evento è organizzato dal Comune di Monteprandone, dall’associazione “I Luoghi della Scrittura”, dalla libreria “Libri ed eventi”, con il patrocinio e il contributo di Regione Marche e Bacino Imbrifero del Tronto, con il patrocinio dell’Associazione librai italiani (Ali) e della Fondazione Movimento Bambino onlus, con il sostegno delle aziende private GLS-Picena Express, Teknonet, Picena Zinc che hanno aderito all’ArtBonus, un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. In collaborazione con Mia Arredamenti e in partnership con Astrelia. Si ringraziano B&B Palazzo Mestichelli, Ristorante San Giacomo, Dimora di Bacco e 1887.

Sono tre le serate previste per l’edizione 2020 e si terranno dal 6 all’8 luglio, in piazza dell’Aquila, nel Centro Storico. Il tema scelto è “Essere e pensare. Il potere della mente”, con particolare attenzione al psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza.

Si partirà lunedì 6 luglio con la psicopedagogista e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. “Manifesto contro il potere distruttivo” è il nome dell’incontro, coordinato dallo psicologo Maurizio Tremaroli.

Martedì 7 luglio sarà la volta del medico e psicoterapeuta Alberto Pellai il quale proporrà una riflessione sui tabù e come parlare con i bambini dei temi più difficili attraverso l’educazione emotiva. Coordina il dottor Marco Giri, primario di psichiatria dell’Asur Area Vasta 5.

La rassegna si chiuderà mercoledì 8 luglio con la psicopedagogista Barbara Tamborini che presenterà il libro “La mamma di Attila”. L’incontro sarà coordinato da Francesco Ruiz, psicologo e counselor.