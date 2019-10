On the Road festeggia 25 anni cona conferenza internazionale sul mondo marginale

L’8 novembre 2019, dalle ore 9:30 alle 18:30 presso l’Auditorium Banca Marche di Macerata, si terrà la Conferenza internazionale “Ragionare con i piedi, 25 anni di storia di On the Road e altri racconti di metodologie e passioni per le strade del mondo marginale”. Misurandosi con la complessità urbana, risulta difficile intravedere un cammino definito, ci si imbatte spesso con la dimensione oscena della strada. L’unico modo possibile per mettersi in gioco diviene il farsi strada, scommettere sulla strada e inventare possibili cammini. Vanno nutrite le speranze di tutti gli attori coinvolti: quelle degli operatori e operatrici e quelle delle persone che vivono in strada, stigmatizzati univocamente senza possibilità di appello.

La Conferenza internazionale “Ragionare con i piedi” nasce da questa storia di fatica, impegno, progettazione e investimento: sarà un momento di confronto scevro da nostalgia, ma carico di passione. Ne parleremo con molti esperti, dato che anche la scienza abita la strada; con i compagni di strada che si sono sporcati le mani con noi; con gli studenti che vogliono orientare i propri studi verso questa utopia; con le organizzazioni che hanno messo in campo esperienze di alto impatto sociale nelle strade italiane e straniere (particolarmente latino-americane); con quelle persone che ancora credono sul serio che la diversità e la differenza, possano essere uno stimolo fortissimo di costruzione di una comunità più solidale e più autentica.

L’evento è organizzato dall’Associazione On the Road Onlus con il patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in collaborazione con la cattedra di Filosofia teoretica dell’Università degli studi di Macerata.

Con la mediazione di Pina de Angelis, interverranno: Vincenzo Castelli, Presidente dell’Associazione On the Road Onlus, Franco Prina, Ordinario Sociologia della Devianza presso l’UniversitaÌ degli studi di Torino, Roberto Mancini, Ordinario Filosofia Teoretica presso l’UniversitaÌ degli studi di Macerata, Edeìn Mendez Rojas, Ricercatore presso Universidad Nacional Autoìnoma de Meìxico, Roberto Merlo, Psicoterapeuta, Carlo Cellamare, Professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso Sapienza UniversitaÌ di Roma, Charlie Barnao, Professore Sociologia della sopravvivenza presso UniversitaÌ di Catanzaro, Fundacioìn del Centro Histoìrico Meìxico, Sr. Maria Rosario BolanÞos, Oblata del SS.mo Redentore, Ridiacc de Ameìrica Latina, Fabio Sorgoni, Sociologo presso Associazione On the Road Onlus, Alessandro Radicchi, Direttore ONDS Osservatorio nazionale disagio nelle stazioni, Adriano Scarpelli, Direttore del progetto Circo Sociale, Cesare Moreno, Direttore dell’associazione Maestri di strada Francesco Di Giovanni, Presidente dell’associazione Inventare insieme, Maya Paya Kimsa, Bolivia.

Per l’occasione verrà premiato il già Ministro delle Politiche sociali e del Lavoro, Livia Turco, per il suo inestimabile contributo per la costruzione delle politiche sociali in Italia. L’evento è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria a causa dei posti limitati. Per informazioni ed iscrizioni www.ontheroadonlus.it