Offida presenta il suo Natale, al via il Christmas Time

OFFIDA – In arrivo il lungo natale offidano, l’IOffida Christmas Time, dal 7 dicembre al 6 gennaio. Presentato a Offida il cartellone di eventi natalizi: un mese caratterizzato dal brand di Offida incentrato sulle eccellenze di carattere enogastronomia – su tutte il vino.

“L’ avevamo detto a inizio mandato – commenta l’Assessore al Turismo, Piero Antimiani– che il vino offidano sarebbe stato il protagonista in ogni iniziativa di qualità che avremmo presentato. E così è stato”.

Tanti saranno gli eventi, ormai collaudati da anni, di enogastronomia, musica e teatro, che caratterizzeranno il Natale offidano. L’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano, nell’elencarli, parte proprio dalla novità: il Santa Claus Garden, all’Enoteca regionale il 21- 22-23 dicembre e 4-5 gennaio e, in anteprima allo Show-Room di Ciù Ciù, il 15 dicembre.

“Posso anticipare che, al Santa Claus Garden – continua la Bosano – si potranno degustare aperitivi di vini di Cantina Offida, prodotti con le uve della cooperativa Vigneti Piceno, abbinati a tipicità locali e ci sarà musica live”.

Il Natale offidano spazierà dalle iniziative per i bambini del 23 dicembre e del 6 gennaio, con la consegna delle letterine a Babbo Natale e i regali della Befana – alla Farfalla d’Oro, il concorso canoro, del 5 gennaio. L’ 8 dicembre si terrà la finale del Festival nazionale di Teatro amatoriale e il 14 dicembre un concerto di musica classica.

“Direttamente da Atlanta – annuncia l’Assessore alla Cultura – arriverà a Offida un gruppo di cantanti Gospel; mentre il 25 dicembre, alle ore 11:45, invito tutti al consueto concerto di Natale a cura del Corpo bandistico Città di Offida”.

Il 28 e 29 dicembre torna l’appuntamento con il Marche Jazz & Wine winter edition. “Fu la novità assoluta di 3 anni fa e ormai è diventato un evento ordinario – ricorda Antimiani – Offida per due giorni sarà immersa nelle sonorità sincopate del jazz, grazie a una decina di gruppi di livello regionale e nazionale. Puntiamo molto sugli eventi collaudati e cerchiamo di innovarci nella continuità”.

Il 29 e 30 dicembre l’appuntamento si sposta al Serpente Aureo con “Sgannarello medico per forza o per amore” a cura del Gad’A di Offida. Il Capodanno offidano verrà festeggiato all’Enoteca regionale e il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi, promette musica e divertimento.

Degno di nota è anche la Volley Cup. Giunta al suo dodicesimo anno la gara, che si svolgerà dal 27 al 29 dicembre, è un evento sportivo ma anche di grande promozione turistica vista la grande affluenza di atlete e famiglie.

“Questo è l’ultimo Natale della mia Amministrazione e chiudo con un’iniziativa di grandissimo livello, dove emerge la cifra della strategia impostata in questi anni. – conclude il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini – Abbiamo indicato una strada, ora possiamo valorizzarne il risultato maggiore: l’attrattiva del nostro brand IOffida. Se oggi il vino è il protagonista assoluto di tutte le nostre iniziative, non posso non ricordarlo, ci furono i momenti difficili per Cantina Offida, ma si ripartii con un prepotente rilancio, grazie al sentimento e la vicinanza dei soci affiliati e al Comune che ha favorito lo sviluppo di un’imprenditoria dinamica. Vorrei sottolineare la grande capacità che ebbe la mia città, Offida, di non mollare in quel momento”.

PROGRAMMA:

Venerdì 7 dicembre, ore 18, in Piazza del Popolo, accensione delle luminarie e dell’albero di Natale;

Sabato 8 dicembre, ore 17.15 al Teatro Serpente Aureo, serata finale del IV Festival Nazionale di Teatro Amatoriale “Serpente Aureo” con “La Cenerentola maritata”;

Venerdì 14 dicembre, ore 21,15 Teatro Serpente Aureo, Vibrazioni Armoniche con la direzione artistica Marco Sollini;

Sabato 15 dicembre, ore 21,15 Show room Ciù Ciù, Anteprima Cantina Offida Christmas con i Dixie Hogs;

Domenica 16 dicembre, ore 21 al Serpente Aureo, Christmas in love – Istituzione musicale “Giuseppe Sieber” – Offida;

Giovedi 20 dicembre, ore 21,00 al Teatro Serpente Aureo, Gran Casinò – Storie di chi gioca sulla pelle degli altri (Compagnia Itineraria Teatro);

Venerdì 21 dicembre, ore 18.00 Enoteca Regionale, apertura Santa Claus Garden; ore 21.15 i Mappezz Scioh Quartet (latin jazz);

Sabato 22 dicembre, ore 21.15 Enoteca Regionale, Santa Claus Garden – Cantina Offida i Black Market (soul – blues – funky);

Domenica 23 dicembre, dalle 16.30 Centro Storico, Babbo Natale in Piazza;

Domenica 23 dicembre, ore 21.15 Enoteca Regionale, Santa Claus Garden – Cantina Offida il Concerto Gospel;

Lunedì 24 dicembre, dalle 17 alle 19 centro e frazioni, Musiche natalizie per le vie cittadine a cura del Corpo Bandistico “Città di Offida”;

Martedì 25 dicembre, ore 11.30 al Teatro Serpente Aureo, Concerto di Natale a cura del Corpo Bandistico “Città di Offida”;

27/29 dicembre , agli impianti sportivi, il XI International Volley Cup 2018 (Associazione sportiva Offida Volley);

28/29 dicembre , al Centro storico, Marche Jazz & Wine Festival – winter edition;

Sabato 29 dicembre alle ore 21,15 e domenica 30 dicembre, alle ore 17,15 , al Teatro Serpente Aureo andrà in scena “Sganarello medico per forza o per amore” Gruppo Amici dell’Arte – Offida;

Lunedi 31 dicembre, ore 21,00 Enoteca Regionale, Gran Capodanno – Cenone di S.Silvestro (Comune e Pro Loco di Offida);

Venerdì 4 gennaio, ore 21,15 Enoteca Regionale, Santa Claus Garden – Cantina Offida con i Piceno Brass Quartet (swing);

Sabato 5 gennaio, ore 21,00 Teatro Serpente Aureo, XXVIII Farfalla d’Oro ( rassegna canora per bambini);

Sabato 5 gennaio, ore 21,15 Enoteca Regionale, Santa Claus Garden – Cantina Offida con gli Zigà (folk)

Domenica 6 gennaio, ore 16.00 Piazza del Popolo, Le Befane – doni, dolci e… carbone! Tombolata per beneficenza (Pro Loco Offida).