Monsampolo, un’altra serata tra rock’n roll e anni Cinquanta

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il Vintage Village – Un Borgo in festa” non delude le attese e porta nel borgo di Monsampolo del Tronto curiosi ed appassionati di r’n’r. Questa sera – domenica 21 luglio – si replica con imperdibili proposte che renderanno omaggio al magico periodo storico americano. Previsti infatti concerti e dj nel centro storico a partire dalle ore 19.00 per concludersi intorno alle ore 24. Il sogno americano rivive principalmente sui palchi di Piazza Roma e Piazza Castello. Ma non solo spazio per la musica, l’onda vintage avvolge anche la moda e il food.

Il Vintage Village – Un Borgo in festa è organizzato dal Comune di Monsampolo del Tronto e dall’Associazione 17festival sotto la direzione artistica dell’agenzia Seventeen eventi con il contributo del Bim Tronto e dell’Assemblea legislativa della Regione Marche.

Massimo Croci, dell’Associazione 17festival: “L’inconfondibile clima gioioso ha contagiato tutti i presenti sabato 20 luglio. La voglia di divertimento pulito e un’autentica energia positiva che abbiamo riscontrato è motivo di orgoglio per noi che con passione organizziamo la manifestazione da 5 anni.”

Massimo Narcisi, Sindaco di Monsampolo del Tronto: “Una prima serata piacevole e gradevole. Mi ha fatto molto piacere vedere tanti giovani e ragazzi animare il nostro centro storico. Questa è la strada giusta per far rivivere il Borgo, ben venga quindi questa nuova edizione del Vintage Village. Nel 2019 la manifestazione spegne la quinta candelina, con entusiasmo l’abbiamo vista crescere per 3 anni a Monsampolo del Tronto. Tutto funziona ed è la strada giusta da seguire.”

Il programma di questa sera. In Piazza Roma alle ore 19.00 il dj set Fatti Un Giro seguito alle ore 21.30 dal sound dei Bop Meters. In Piazza Castello alle ore 19.00 il Dj set di Roxi Rose, seguito alle 21.00 dall’esibizione Hair Style 50′, dalla band The Catfishers alle 22. Chiude la V edizione del Vintage Village – Un Borgo in Festa lo spettacolo di burlesque di Candy Rose alle ore 24.

Sarà possibile parcheggiare sulla panoramica verso Acquaviva, ma più comodamente si potrà usufruire del servizio bus navetta gratuito da Stella di Monsampolo, da piazza Bachelet, piazza Binni, incrocio via G. Battista-Corradi.. Se non volete farvi trovare impreparati il dress code è rock’n’roll vintage. Colori e stampe ispirati ai look degli anni 40 e 50 sono benvenuti.