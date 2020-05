“Marche in Live”, un videoconcerto in diretta streaming

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La musica torna in campo da protagonista e lo fa da San Benedetto, grazie ad Andrea Grilli (in arte Andreas) che ha ideato e organizzato un videoconcerto dal titolo “Marche in live e oltre”, con l’aiuto e la partecipazione di Andrea Ottavini in Arte Keys, reduce dall’ottimo risultato ottenuto all’ultima edizione del Cantagiro. Questo videoconcerto ha lo scopo di raccogliere fondi per beneficenza, vista la situazione creatasi a causa del Covid19. «Questo concerto è un inno alla musica – dichiara Grilli – e vuole dimostrare che nessuna pandemia o malattia può fermare la musica, specialmente quella dal vivo. “Marche in live e oltre” è un arcobaleno di generi musicali piombato dopo una lunga pioggia fitta e nebbiosa, generi che non hanno distinzioni perché la musica è musica e se la ami vivi di tutto, blues, jazz, pop, rock, metal, rap e via discorrendo».

Il videoconcerto che verrà trasmesso in diretta streaming domenica 31 Maggio alle ore 16, si avvarrà della presenza di ospiti speciali come alcuni componenti dei La Rua (gruppo piceno conosciuto in tutta Italia e noto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi e a Sanremo Giovani composto da Willy, Charlie, Nacor e Matteo), Lito Fontana, trombonista sambenedettese di fama mondiale e Giancarlo Genise, direttamente dal muro della trasmissione televisiva All Together Now. Hanno reso possibile la realizzazione dell’evento B&B mare d’amare, Foto Video Tabacchi Fabrizio/Federico Tomei, Radio Studio Erre e Radio San Beach. I cantanti che prenderanno parte all’evento saranno J And, Simone Romano, Keys, Sol, Andreas, Sasacleanup, Andrea Traini, Clarissa Cannellini, Nicola Grilli, Eleonora Della Vecchia, Maria Vittoria Tranquilli, Ambra Carosi, Über, Daniel De Donatis, Martina Brogi, Virgo, Sharin, Calliope, Emanuele Illuminati, Sara Fulvi, Federico Chiodi, Alex Allyfy, Nancy Montebello, Kathrine Paulus, Nacor Fischetti, Matteo Grandoni, William D’Angelo, Charlie Mariani, Ludovica Galliani, Sara De Sanctis, Alessia Scordato, Alessia Battini, Matteo Buselli, Gioia Marconi, Magmatica, Matteo Vitelli, Aurora Del Vento, Federico De Laurentiis, Francesco De Roma, Valerio Tomassini, Leonardo Servili e Sefora De Canistris.