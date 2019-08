Lo Zoo di 105 a San Benedetto per la Festa della Musica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre serate con musica e divertimento insieme allo Zoo di 105, ai Datura e agli Urbanflow con il party Reggaeton Safari. Dopo il successo di pubblico riscontrato nelle passate edizioni torna “Il Bello della Musica” tre serate di puro divertimento, animazione e ospiti nazionali. Tutto pronto per la terza edizione di San Benedetto del Tronto: Piazza Giorgini si trasformerà in una grande area di intrattenimento all’aperto dove il pubblico, già a partire dalle 19.00, potrà degustare un aperitivo curato dal Jonathan Disco Beach partner dell’evento.

Grandi ospiti nazionali faranno ballare e divertire il pubblico presente. Si comincia venerdì 16 agosto con un tuffo al passato grazie alla musica dei mitici Datura. Sabato 17 agosto si terrà il party Reggaeton Safari con gli Urbanflow. Domenica 18 spazio allo “Zoo di 105” dal programma radiofonico più ascoltato d’Italia saliranno sul palco Paolo Noise e Pippo Palmieri che infiammeranno tutta Piazza Giorgini.

Non mancheranno t-shirt e gadget di Radio 105.

Media partner dell’evento Vera Tv che sarà presente con tre dirette serali al canale 79 per Marche e Abruzzo ed 89 per il Lazio. Tre serate in cui sarà impossibile non farsi trascinare dalle emozioni e dai diversi generi musicali. Feste capaci di mettere insieme e divertire diverse generazioni.