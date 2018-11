La Fisorchestra Marchigiana a Cossignano per il concerto di Natale

COSSIGNANO – Un grande appuntamento musicale è in programma a Cossignano, per domenica 9 dicembre, nella splendida cornice della Chiesa dell’Annunziata, emblema dell’antica e nobile comunità cossignanese. Con inizio alle ore 17.30, ad ingresso gratuito, si esibirà la Fisorchestra Marchigiana di Castelfidardo.

L’Associazione culturale musicale “Fisorchestra Marchigiana” nasce nel 2004 con l’intento di contribuire alla diffusione della cultura della fisarmonica e di renderla attrice protagonista nei vari generi musicali da proporre al pubblico. La patria della fisarmonica è Castelfidardo e, come tale, va considerata un’eccellenza della Regione Marche, ma ancor più dell’Italia e la Fisorchestra si propone di esserne l’ambasciatrice, promuovendone l’immagine con concerti in Italia e all’estero.

L’orchestra è formata da circa 20 elementi, tra diplomati e studenti nei più prestigiosi conservatori italiani. Ai fisarmonicisti si accompagnano anche altri strumentisti che compongono la sezione ritmica con chitarra, basso, tastiera, batteria e percussioni.

L’evento è inserito all’interno del progetto “Sibillini Fisarmon’incanto” realizzato nel marzo 2018 da un’idea del Presidente Marcello Borselli con alcuni musicisti e con l’intento di voler contribuire ad offrire un momento di spensieratezza, di buon umore, di solidarietà, tanta musica e non solo, alle comunità di una terra messa a dura prova dagli eventi sismici di questi ultimi anni e a tutti coloro rimasti soli a combattere le avversità della vita.

Alla luce di ciò, la Fisorchestra Marchigiana ha proposto tale progetto all’Assessore della Regione Marche, Dott. Moreno Pieroni, il quale lo ha accolto con particolare entusiasmo, anche a seguito dell’emanazione della DGR n. 881 del giugno 2018, con la quale è stato approvato uno schema di intervento per la realizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dall’agosto 2016.

A seguito di tale consenso, la Fisorchestra Marchigiana ha contattato i vari Comuni del cratere e il Comune di Cossignano ha aderito a tale iniziativa nei termini previsti, scegliendo a suo tempo la data e il luogo per la realizzazione del concerto.

Il repertorio spazierà dalla musica classica, alla sinfonica, alla leggera, al latino-americano, al tango argentino, al jazz, alle colonne sonore di musiche da film e alle composizioni originali per fisarmonica, coinvolgendo gli spettatori in questo viaggio musicale da sogno.

Lo spettacolo, dunque, sarà molto più di un semplice concerto e ha l’ambizione di attirare grandi attenzioni per il suo carattere giocoso e trascinante e per le musiche accuratamente selezionate, in grado di incontrare i gusti di tutti e capace di trasformare l’evento in un’esperienza indimenticabile.