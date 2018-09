La cucina dello chef Matteo Baronetto sposa i vini dell’azienda Velenosi alla “Notte delle Stelle”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo chef stellato, Matteo Baronetto del ristorante “Del Cambio “ di Torino, nel firmamento della cucina italiana, è il protagonista della Notte delle Stelle, la serata esclusiva dedicata agli amanti dell’alta cucina che vede in abbinamento ben sei etichette della rinomata azienda ascolana per un viaggio esaltante nel mondo del gusto, carico di sensazioni ed indimenticabili profumi. Dopo gli stellati Moreno Cedroni, Mauro Uliassi ed Errico Recanati delle Marche, gli abruzzesi Niko Romito e Nicola Fossaceca ed Angelo Troiani della capitale, la scelta è caduta su uno chef piemontese, già allievo di Gualtiero Marchesi ed aiuto chef di Cracco, con cui la “signora del vino” Angiolina Piotti Velenosi ha avviato una proficua collaborazione nella passata edizione del Vinitaly.

“La sua presenza alla kermesse di Verona – ha spiegato la nota produttrice- è stato un obiettivo ambizioso, un valore aggiunto al mio stand frequentato come non mai da giornalisti di settore. I suoi finger food apprezzati da tutti. Inevitabile la sua qualificata presenza all’appuntamento ormai fisso dell’estate della Riviera nell’accogliente locale di Sandro Assenti. Stupiremo tutti.”. Il menu della cena è stato concepito per esaltare le etichette in degustazione.

“Ricerca attenta di combinazioni inedite che esaltano i sapori- ha specificato lo chef Baronetto, una Stella Michelin, la cura di ogni dettaglio per portare a tavola piatti nuovi, sorprendenti ma di grande equilibrio, curati ed eleganti nella presentazione”. Le proposte gourmet elaborate da Matteo Baronetto per la Notte delle Stelle esaltano la mineralità e la sapidità che sono cifra stilistica delle etichette di Velenosi. Quest’anno ha inoltre debuttato Prope, nuova linea di vini nati nella proprietà di Controguerra, in Abruzzo.

Diamo allora un’occhiata al menu che inizia con un intrigante aperitivo: “lattuga e tonno, pomodoro condito e mandorla amara”, “ bignè seppia e prezzemolo”, “tartine miste”, “mini-sandwich” in abbinamento il “Gran Cuvée Velenosi 2012”. Quindi si passa all’antipasto di Capesante, pomodoro verde, senape e pane accompagnato da “Prope Trebbiano d’Abruzzo DOC 2017”, come primo piatto “Ravioli di potacchio, latte di fichi e olive” con “ Rêve Offida DOCG Pecorino 2016”, a seguire “filetto di vitello, salsa verde e acciughe” con il “Rosso Piceno DOC Superiore 2014”. Per dolce “pesca, cacao e amaretto” con il “Moscato”. Pralineria assortita, realizzata da Paolo Mencarelli, artigiano dei sapori e maître chocolatier di Mencarelli Cocoa Passion, che si esalta con il vino di Visciole Selezione. Ad accompagnare e raccontare i binomi pensati per la serata, Daniela Scrobogna, sommelier e responsabile della Didattica Nazionale della Fondazione Italiana Sommelier. La cena costa 120 euro. L’augurio di Sandro Assenti che la ristorazione locale diventi, con proposte enogastronomiche più qualificate, fiore all’occhiello del turismo e volano economico della città. “Un invito ad essere più creativi-ha ribadito e non a limitarsi ai piatti della tradizione che uniforma tutta la riviera, imparando e prendendo spunti dai cuochi stellati”. Insomma un obiettivo ambizioso che da tempo il direttore di Confersercenti Turismo insegue.