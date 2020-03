IoBalloDaCasa, ogni domenica pomeriggio su Vera Tv la trasmissione ideata con il Jonathan Disco Beach

Viviamo tutti un momento non facile in cui abbiamo un solo dovere: rimanere in casa. Vera Tv e Jonathan Disco Beach hanno così deciso di fondersi in un unico progetto volto ad intrattenere i telespettatori. Ogni domenica, a partire dal 29 marzo, spazio ad un pomeriggio di musica Disco con divertimento assicurato al canale 79 per Marche ed Abruzzo.

Dalle 14:30 si alterneranno in consolle Ernesto, Guerriero, Janos e altri noti Dj Performer del celebre locale di San Benedetto. Al timone del pomeriggio Christian Derazza, presentatore e volto di Vera Tv. I telespettatori potranno inviare un video in cui ballano al numero 392-9441132 (whastapp) e diventare così i protagonisti del format #ioballodacasa.

I video saranno mandati subito in onda durante la diretta al canale 79. L’editore di Vera Tv, Bachisio Ledda, ed il titolare del Jonathan, Massimiliano Falasca Zamponi, vogliono regalare un momento di svago senza dimenticare l’emergenza sanitaria in corso e ricordando a tutti che bisogna restare in casa.

«Essere l’editore di una tv interregionale – spiega Bachisio Ledda – mi porta sempre a scegliere contenuti territoriali. In questo particolare momento ho dato priorità a trasmissioni che possano essere utili ai nostri telespettatori: non solo i telegiornali ma anche un’informazione dettagliata, tutte le sere in Prime Time, sull’evolversi del Covid 19. E ancora la santa messa, l’attività fisica e le ricette quotidiane. Ho pensato, però,che sarebbe stato utile anche un intrattenimento più “leggero”, per divertirsi in casa senza dimenticare l’emergenza che stiamo vivendo».

«In questa situazione, difficile per tutti, – commenta Massimiliano Falasca Zamponi – i locali di intrattenimento e aggregazione sono tra le realtà più colpite. Tuttavia la nostra vocazione è proprio quella di dare allegria e spensieratezza. Il Jonathan è onorato di essere stato scelto da Vera Tv per una iniziativa tanto fuori dal comune quanto stimolante. #ioballodacasa è il modo migliore per noi, di dirvi e dirci che #andratuttobene». «Invia anche tu il tuo video Whatsapp (3929441132, ndr) – concludono i due all’unisono -. Anche a distanza possiamo essere uniti contro un male comune».