Incontri con l’autore, al Paese Alto arriva Fabiano Massimi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fabiano Massimi presenterà il libro “L’angelo di Monaco” il 10 luglio ore 21.30 in Piazza Bice Piacentini. Dialogherà con lo Scrittore Francesco Tranquilli. L’evento, che rientra tra gli appuntamenti degli Incontri con l’Autore, è organizzato da I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi con il patrocinio ed il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Fabiano Massimi è nato a Modena nel 1977. Laureato in Filosofia tra Bologna e Manchester, bibliotecario alla Biblioteca Delfini di Modena, da anni lavora come consulente per alcune tra le maggiori case editrici italiane. L’angelo di Monaco è stato l’esordio italiano più venduto alla Fiera di Londra 2019.