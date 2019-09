Il DonoDay fa tappa a Martinsicuro. Tutte le scuole coinvolte

MARTINSICURO – Gli studenti della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Martinsicuro – Villa Rosa saranno protagonisti, venerdì 20 settembre dalle ore 10:00, nella Sala Consiliare del comune truentino, del “Roadshow del Dono” evento promosso dall’Istituto Italiano della Donazione – IID, in collaborazione con Amazon Italia, per celebrare appunto il Giorno del Dono con le scuole sostenitrici dell’iniziativa e sensibilizzare gli studenti al tema del dono. La kermesse animerà nelle prossime settimane gli istituti scolastici di cinque regioni italiane.

“Siamo orgogliosi che l’Istituto Italiano della Donazione – IID abbia scelto, quale prima tappa del tour nazionale, proprio la nostra Città, un segnale importante ed un riconoscimento forte per i nostri ragazzi e le istituzioni scolastiche che saranno chiamati a rappresentare l’intero Abruzzo e, al contempo, ad aprire ufficialmente questa meravigliosa iniziativa che dà il via al #DonoDay2019 in Italia” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Vice-Sindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione, Pinuccia Camaioni.

Protagonisti della giornata saranno gli studenti dell’Istituto cittadino che hanno preparato l’evento attraverso un progetto di accoglienza interdisciplinare sul significato del Dono nelle loro esperienze quotidiane. “Sarà una giornata dedicata a chi fa del Dono una pratica quotidiana e vedrà l’alternarsi di momenti di testimonianza, di intrattenimento e di cultura, con la presentazione dei video in concorso realizzati per il contest #DonareMiDona Scuole dagli alunni della Primaria e Secondaria” dichiara la docente referente del progetto, Leonora Di Serafino.

Questo il programma del “Roadshow del Dono”:

I bambini della Primaria accolgono e festeggiano il 4° Giro d’Italia che dona

Saluti istituzionali

Modera Giulio Sensi, Giornalista e comunicatore sociale

Testimonianza Marta Viola, autrice del libro “Il Sangue bianco”

Intrattenimento

Cruciverba sul dono

Chi vuol essere donatore?

Presentazione dei lavori del contest #DonareMiDona 2019

Il Lapbook

La corsa contro la fame

Uno straordinario viaggio

Testimonianza di Amazon Italia

Donare un piccolo segno

I bambini della primaria donano a tutti i partecipanti un piccolo segno da loro realizzato

Intrattenimento

Esecuzione da parte dell’Ensamble dell’Istituto composta dagli alunni dell’indirizzo musicale

Le associazioni di volontariato del territorio

Marcello Monti, Presidente Croce Verde

Danila Corsi, Presidente Anffas

Presidente provinciale Unicef

Intrattenimento

Ragazzi in movimento – esibizione di ginnastica

Esecuzione da parte dell’Ensamble dell’Istituto

Aperitivo offerto dall’Amministrazione Comunale