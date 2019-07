Il “blues cubano” a Ripatransone, arriva il Grupo Compay Segundo

RIPATRANSONE – Una vera e propria leggenda calcherà la piazza principale di Ripatransone al ritmo del son cubano. Si tratta del Grupo Compay Segundo che sabato 3 agosto concluderà il tour italiano in piazza de Tharolis con i più grandi successi mondiali della musica cubana di tutti i tempi di Compay e dei Buena Vista Social Club.

Il concerto, unico per Abruzzo, Marche ed Umbria, è ad ingresso gratuito ed organizzato dal Comune di Ripatransone e dall’agenzia Seventeen eventi di Massimo Croci. Il Grupo Compay Segundo è l’unico e autentico erede della tradizione cubano ed il mito è pronto a rivivere attraverso le voci e gli strumenti che hanno accompagnato Compay per lunghi e significativi anni. La formazione attuale è stata definita da Compay in persona poco prima di morire, nel 2003 all’età di 96 anni, con la mission di diffondere la sua musica nel mondo.

Maximo Francisco Repilado Munoz, vero nome di Compay Segundo, era nato nel 1907 a poca distanza da Santiago di Cuba. La leggenda narra che a tredici anni avesse imparato a suonare il clarinetto, che a quindici avesse appreso a suonare la chitarra e aver inventato il tres (una sorta di chitarra a sette corde) per comporre la prima canzone. Ancora giovanissimo, formò un duo con Lorenzo Hierrezuelo, detto Compay Primo. Di conseguenza a Francisco toccò il nome d’arte di Compay Segundo. Negli anni Quaranta e Cinquanta l’artista conobbe la popolarità insieme ad un gruppo di attempati musicisti dediti ai ritmi cubani tradizionali. Con il regime di Castro, Compay, andò a lavorare in una fabbrica di sigari, sua grande passione, ma non smise mai di suonare. Vent’anni fa, il regista tedesco Wim Wenders e il musicista americano Ry Cooder sbarcarono a Cuba per rimettere insieme i musicisti del Buena Vista Social Club, storico locale dell’Avana, uno dei santuari della musica tradizionale cubana, e realizzare un film e un disco.

Complice uno straordinario passaparola mondiale, l’album «Buena Vista Social Club», fu venduto in milioni di copie, vinse un Grammy e diventò un documentario candidato all’Oscar. Prima di morire Compay Segundo, affidò ai due figli Salvador e Basilio la missione di portare avanti la musica base di son, cha cha cha e bolero, cancion e garacha, che ha reso lui e i suoi compagni uno dei brand cubani più richiesti, al pari di rum e sigari. Grandi canzoni come Veinte años, Las flores de la vida e la mitica Chan Chan continuano a donare allegria e romanticismo, a tratti anche malinconia. È quindi auspicabile il successo del ciclone di son autentico in arrivo in piazza de Tharolis a Ripatransone, sabato 3 agosto dalle ore 21:30 con gli ambasciatori del Buena Vista Social Club: il Grupo Compay Segundo