I nonni e le loro storie al centro dell’iniziativa “L’anziano si racconta”

ASCOLI PICENO – Momenti di vita ormai passata, quella vissuta dai nonni in un epoca che ormai non esiste più. Sono quelli descritti dagli stessi nonni ma anche dai nipoti, dagli studenti e dai lavoratori nell’ambito della 17esima edizione della manifestazione “L’anziano si racconta” organizzata dallo Spi Cgil e dall’Auser di Ascoli. Oltre 130 lavori sono arrivati da tutta Italia e di questi sono stati selezionati e classificati 72. La giornata conclusiva del concorso, alla quale interverrà Ivan Pedretti segretario generale nazionale dello Spi Cgil, si svolgerà martedì 12 giugno a partire dalle 10 nella Sala della Regione a Palazzo dei Capitani, in Piazza del Popolo.

“Una manifestazione ricreativa e culturale dove l’anziano, dopo anni di lavoro, si riscopre artista ed è come se in questo modo si senta nuovamente parte attiva nella vita di tutti i giorni – commenta Marco Morganti coordinatore del concorso -. Ognuno di noi porta nel cuore storia, poesia, racconti della nostra vita e dunque della nostra terra. E questo è esprimere il lato artistico che c’è in noi”.I temi in concorso quest’anno sono per i racconti: “Il lavoro in fabbrica ieri ed oggi”, “I nipoti raccontano i nonni” , “Racconti di vita” mentre per la poesia “Tema libero”. Due sono i lavori di gruppo ovvero Laboratorio autobiografico Museo della Regina Cattolica e il Centro Diurno Alzheimer “Il Girasole” di Ascoli.

“Gli autori sono in totale 50 e provengono da tutta l’Italia i più lontani dalla Sicilia e dalla Sardegna e come sempre un nostro affezionato emigrato negli Usa, New Castle – conclude Morganti – . I lavori che abbiamo ricevuto quest’anno sono ottimi e alcuni davvero eccezionali”.