Giovedì congresso della Confesercenti: “Noi, più forti del virus”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Gli imprenditori italiani sono più forti del virus”. Con questo motto la Confesercenti si appresta ad affrontare il congresso in programma giovedì 1 ottobre all’hotel Smeraldo. Si parlerà di ripartenza e si analizzerà la situazione delle piccole e medie imprese del territorio “che oggi hanno bisogno di un sostegno concreto per ripartire”.

I lavori prenderanno il via alle 15. Tra gli interventi si segnalano quelli di Gino Sabatini, presidente della Camera Unica delle Marche; Vito Verdecchia, direttore generale della Banca di Ripatransone e del Fermano; Franco Leone Salicona, direttore generale della Banca del Piceni; Riccardo Montanari, trainer internazionale Executive Coach; Sandro Assenti, presidente provinciale di Confesercenti e la vice Angela Velenosi.