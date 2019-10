Ezio Aceti a Grottammare. Lo psicologo ospite domenica al Kursaal

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La tutela dei minori nel quadro dell’attuale crisi della “genitorialità” è il cuore del percorso pubblico di sensibilizzazione e formazione organizzato dall’associazione di famiglie affidatarie “Rete Solidale Ambito21” con il patrocinio dell’Ambito Territoriale Sociale di San Benedetto del Tronto, dell’ASUR Zona 5 e del Comune di Grottammare.

Il percorso, che si snoderà in quattro incontri presso il Kursaal di Grottammare e il Kabina Welcome di San Benedetto con relatori di alto profilo, vuole mostrare come, al di la della pessima propaganda innescata dalle tristi vicende di Bibbiano, l’affido familiare rappresenti un’importante risorsa delle comunità locali a supporto delle famiglie “in sofferenza”, nell’ambito delle quali molto spesso, purtroppo, il minore rappresenta l’anello più debole della catena sul quale si scaricano i maggiori disagi.

I casi di maltrattamenti, violenze, abusi, abbandono nei confronti di minori che la cronaca ci riporta in modo crescente anche nella nostra regione sollecitano la coscienza di ognuno affinché, con il doveroso e competente supporto di Istituzioni e servizi sociali, una rete di famiglie accoglienti possa concorrere per alleviare le difficoltà di altre famiglie e a tutelare i minori coinvolti.

La serie degli incontri, ad ingresso libero, si aprirà alle 17.30 di Domenica 20 ottobre presso la sala MIC del Kursaal di Grottammare, con l’intervento sul tema “Essere genitori oggi, fragilità e risorse” del dottor Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva, coordinatore di “Sportelli di ascolto scolastici” per genitori, minori e docenti della Lombardia, a molti noto per le sue frequenti apparizioni televisive.