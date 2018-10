“Esperienze e sviluppo di comunità educanti”. Convegno di Ama Aquilone in sala consiliare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 19 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, nella Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, si terrà il seminario “Esperienze e sviluppo di comunità educanti”, organizzato da Ama Aquilone Cooperativa Sociale.

Un’occasione per riflettere su come realizzare una collaborazione positiva tra i vari soggetti chiamati costruire comunità educanti nel nostro territorio, soprattutto in un momento di crisi economica, sociale e culturale, che aumenta la distanza tra inclusi ed esclusi ed allarga in modo esponenziale le aree della povertà, della vulnerabilità e della fragilità dei minori.

Dopo i saluti di Pasqualino Piunti, sindaco di San Benedetto del Tronto, e di Simona Marconi, coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XXI, molti gli interventi previsti: Rosanna Viviani, per le progettualità della “Cittadella del fanciullo”, promosse dalla Rete di Impresa Santa Gemma-Ama Aquilone insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno; Maria Paola Modestini, referente per la presa in carico del Servizio domiciliare per minori con dipendenza patologica, approvato e finanziato dalla Regione Marche, “Le crisalidi”; Stefania Marini, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “B. Rosetti”.

Sarà poi la volta di un indiscusso esperto, Gustavo Pietropolli Charmet, psicologo e psicoterapeuta dell’adolescenza, già Docente di Psicologia dinamica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e già Primario dei Servizi psichiatrici di Milano, che concluderà con l’intervento “Nuovi servizi e moderne metodologie per i nuovi adolescenti”.

Modererà Vincenzo Luciani, responsabile del Consultorio Familiare di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Il seminario è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche. L’ingresso è libero. Per info: [email protected]