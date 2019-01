Epifania, la Befana arriva anche a Ripatransone

RIPATRANSONE – Arriva la Befana a Ripatransone. Domenica 6 gennaio, a partire dalle 16, il Borgo del Belvedere del Piceno si immergerà nella magica atmosfera dell’Epifania con Spettacoli Dedicati ai più piccoli, Laboratori Artistici e Racconti Animati (a cura di Tangram). A rendere unico l’evento sarà la performance della Befana Volante in Piazza XX Settembre, una incredibile esibizione curata dalla Compagnia dei Folli caratterizzata da Evoluzioni Aeree e Spettacoli di Trampoleria, per la gioia dei bimbi e delle proprie famiglie.

La giornata, come da tradizione, concluderà il Calendario delle Manifestazioni Natalizie che quest’anno ha portato la Città di Ripatransone ad offrire numerose iniziative di carattere Culturale, Enogastronomico oltre alle manifestazioni legate alla Tradizione. Da registrare il Successo del Mercatino di Natale in Piazza Giacomo Matteotti che ha visto la partecipazione di un folto pubblico, allietato dalla presenza di Cantastorie, Musica dal Vivo ed Artisti di Strada; l’iniziativa ha favorito la promozione dell’artigianato artistico locale e l’attività delle Associazioni di Volontariato Ripane. Inoltre, la proposta di un cartellone ad-hoc per i più piccoli, il Natale dei Bimbi, con spettacoli, rappresentazioni e laboratori, ha favorito l’aggregazione e la crescita culturale dei giovanissimi.

Successo oltre ogni aspettativa anche per il Concerto del Coro “Quelli che…non solo Gospel” all’interno di una Gremita Chiesa della Misericordia e Morte e per il Concerto di Capodanno con il Quintetto di Fiati “Nino Rota” presso la Chiesa Comunale di San Rocco; la collaborazione con l’Associazione Musicale Marchigiana, partner nell’organizzazione degli eventi musicali del Calendario Natalizio, si ripeterà per il concerto conclusivo del Cartellone, previsto per Sabato 5 Gennaio, alle ore 21.15 presso l’Auditorium Santa Caterina con un’emozionante percorso Jazz/Soul/Cantautoriale condotto dall’Anna Laura Alvear Quartet. Nel programma anche Mostre d’Arte, Dibattiti sulla Scienza, Eventi sull’Enogastronomia della Tradizione, Concerti della Corale e della Banda Cittadina, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo locale.

“Quello che ci apprestiamo a concludere è un Calendario degli Eventi Natalizi da Record che ha visto una partecipazione straordinaria della cittadinanza. Tale evidenza è la prova tangibile di un apprezzamento espresso dalla nostra comunità nei confronti di un’offerta culturale che è stata strutturata per creare delle importanti occasioni di crescita dei Ripani e dei turisti che amano visitare la Nostra Città”, commenta il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “Il Programma si è reso realizzabile grazie al contributo della CCIAA di Ascoli Piceno, alla quale siamo molto grati; è grazie a tale supporto che è stata condotta una forte azione di valorizzazione dei prodotti tipici locali, quali il Frestingo ed il Vino Santo, dell’artigianato tipico, delle tradizioni su cui si fonda la nostra cultura. Un’azione sinergica con le realtà socio-economiche del nostro territorio è dunque indispensabile per la crescita della nostra realtà, è con questo modello operativo che crediamo di poter spingere la Città di Ripatransone verso un percorso di sviluppo strutturato e duraturo”.