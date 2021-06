Dopo due anni torna il Mayday Festival, musica indipendente e arti

Dopo una pausa di due anni MayDay, festival di musica indipendente e arti, torna, per la decima edizione, sul palco di Piazza Matteotti di Sant’Elpidio a Mare. Con il titolo Mondi Lontanissimi il festival non poteva che essere dedicato, quest’anno a Battiato, che nella sua carriera ha indagato il suono dell’Universo sia in senso musicale che filosofico, e idea che ha guidando gli organizzatori – il progetto è di GamLab, AMAT e Comune in collaborazione con CAG Wonder, Circolo del Cinema Metropolis e Progetto Scienza In Contrada – nella composizione del cartellone.

Un primo omaggio e un bel momento di divulgazione introducono il festival. Giovedì 1 luglio (in piazza Cesare Battisti), lo scienziato Filippo Martelli dell’Università di Urbino, ricercatore nel pool che ha scoperto le onde gravitazionali al CERN di Ginevra, a partire dalle “correnti gravitazionali” cantate da Battiato in “La cura”, spiegherà ai non addetti il fenomeno che ha permesso di ascoltare l’Universo con un nuovo senso.

MayDay entra nel vivo dei concerti nel fine settimana. Con Battiato, Umberto Maria Giardini – che ha ripreso il nome del suo primo progetto, Moltheni, per aprire questa edizione di MayDay venerdì 2 luglio – aveva collaborato come autore e nel 2003 con una partecipazione al film “Perduto Amor”. In cambio, il grande artista siciliano gli ha prestato la voce per il brano “Sento che sta per succedermi qualcosa” nell’album “Toilette memoria” del 2006. E, ancora, a Battiato Nada aveva dedicato, con gli ex Avion Travel Ferruccio Spinetti e Fausto Mesolella, una sua suggestiva versione di “Venezia Istanbul”. Artista sempre in perfetto equilibrio fra tradizione e sperimentazione, Nada sarà in scena con il chitarrista Andrea Mucciarelli per la chiusura del festival lunedì 5 luglio.

Sabato 3 luglio è una giornata in pieno stile MayDay con i concerti dei cantautori Ziliani, vincitore quest’anno del premio del pubblico a Musicultura per la migliore esibizione, Cimini, proiettato con l’ultimo lavoro “Tokyo” nel gotha dell’indie nazionale e Emma Nolde, diciannovenne cantautrice toscana, vera scoperta del MayDay di quest’anno in chiusura di serata con un mix di canzone d’autore e uso sapiente dell’elettronica.

Domenica 4 luglio, dedicata al Centro di Aggregazione Giovanile Wonder, è la giornata del MayDay TEeN, decima edizione del festival (ten) e dal taglio giovanile (teen) e vede in scena il fermano Nostromo, cantautore che “naviga a vista tra un tempo che non c’è più e un futuro che non c’è ancora” fra vintage e futurismi e I Segreti, band parmense con all’attivo oltre 4 milioni di stream e moltissime date in tutta Italia, che con il nuovo lavoro “Qualcosa da Risolvere” suggella un percorso di ricerca nel pop contemporaneo.

Agli artisti locali emergenti sono riservati gli opening-acts: La Complice apre l’appuntamento con Moltheni il 2 luglio mentre Leonardo Fontanot introdurrà quello di Nada il 5 luglio.

Tutti gli appuntamenti si terranno in piazza Matteotti con inizio alle 21.15 (in caso di maltempo al teatro Cicconi) con l’eccezione di domenica 4 che vedrà gli artisti esibirsi in piazza Gramsci.

Il CAG Wonder, gestito da Nuova Ricerca Agenzia RES, allestirà nel giardino dello stabile (via Cunicchio, 40) un Percorso sensoriale di immersione nello spazio infinito. A teatro il Circolo del Cinema Metropolis proietterà un video-omaggio a Franco Battiato a cura di Andrea Cardarelli dal titolo “Vivere ad un’altra velocità”.

Informazioni biglietti e prevendite AMAT e biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket tel. 071/2072439, Biglietteria del Teatro Cicconi (dalle 18.30 dei giorni di spettacolo) tel. 320/8105 996. In caso di maltempo i concerti si terranno al Teatro Cicconi.