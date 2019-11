Dieci chilometri a piedi per Grottammare per combattere i tumori femminili. Torna la Run Donne in Rosa

GROTTAMMARE – Torna a Grottammare la “Run Grottammare Donne in Rosa – Dieci chilometri per la ricerca”, la camminata al femminile giunta alla sua seconda edizione che si svolgerà domenica 1 dicembre e che, lo scorso anno, ha fatto registrare un notevole successo con la partecipazione di oltre mille partecipanti.

“Lo scorso anno – spiega Mariano Vesperini, organizzatore dell’evento – grazie a questa iniziativa siamo riusciti a donare alla Fondazione Veronesi 2500 euro e siamo gli unici del Centro Italia autorizzati dalla Fondazione”. La scorsa edizione aveva visto i partecipanti arrivare da quattro regioni: Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. “Quest’anno – annuncia Vesperini – ci sono già iscritti anche dalla Romagna”. La campagna di “reclutamento” farà tappa anche alla fiera di San Martino dove sarà possibile iscriversi presso lo stand della Uisp.

Per l’anno 2019 sono previsti almeno 1100 iscritti. Si parte da piazza Kursaal alle 9.30 e si snoderà esclusivamente lungo la pista ciclopedonale fino al ponte del Tesino da dove poi si tornerà indietro fino a Cupra Marittima. Per l’occasione è anche stata coniata una speciale medaglia e ogni società partecipante riceverà una targa. “Le iscrizioni – spiega Vesperini – vengono effettuate in alcune palestre sia a Grottammare che in altri centri, anche del vicino Abruzzo”. Al termine della manifestazione ci sarà anche un ricco ristoro.

Come detto l’evento è riconosciuto dalla Fondazione Veronesi che, oggi nel corso della conferenza di presentazione, era rappresentata da Roberta Giammara del progetto Pink is Good: “Siamo orgogliosi di questa partecipazione – ha detto – perché anche attraverso queste iniziative sensibilizziamo le donne a fare prevenzione e a far capire che con l’attività fisica si può ridurre il rischio di ammalarsi di tumore o, per chi ha effettuato un percorso oncologico, ridurre notevolmente la possibilità di una ricaduta” Giammara è ambasciatrice del progetto ed è essa stessa stata costretta ad affrontare la paura della malattia. Per un’alta predisposizione tumorale ha scelto di sottoporsi all’asportazione di ovaie e seno. Con lei anche Patrizia Mattioli, anch’ella uscita da un percorso oncologico.

Parole di elogio all’iniziativa sono arrivate dal sindaco Enrico Piergallini. “Grottammare, grazie al run, ha scoperto un mondo che non conosceva – ha spiegato il primo cittadino -. Con questa iniziativa in particolar modo siamo entrati in contatto con la Fondazione Veronesi e scoperto il Pink is Good grazie al run e all’organizzatore Mariano Vesperini. Con lui abbiamo condiviso questa iniziativa legata al benessere, alla solidarietà e alla promozione. Il gran numero di persone lo scorso anno è stato incredibile e lo sforzo organizzativo è stato enorme”.

“E’ una cosa bellissima per la città e per i grottammaresi – ha detto l’assessore Alessandra Biocca – e speriamo che i genitori coinvolgano anche i propri figli. Per noi è un onore perché “Donne in Rosa” punta sulla prevenzione e più ne siamo più riusciremo a far passare il messaggio. Noi ci saremo con il cuore e con le gambe”. Presente anche il vicepresidente della Uisp Regionale Elio Costantini ringraziato pubblicamente da Vesperini.

L’iscrizione costa 6 euro. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 328.6173107.