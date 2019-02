Paolo Crepet a San Benedetto per discutere di emergenza educativa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Crepet sarà a San Benedetto venerdì sera. Il sociologo interverrà a partire dalle ore 21 presso la Sala Smeraldo dell’Hotel Calabresi nell’ambito dell’iniziativa denominata “L’emergenza educativa nell’era digitale”.

L’appuntamento, a ingresso libero, è organizzato dall’Isc Nord e dalla libreria Bibliofila e patrocinato dalla Regione Marche, dal Comune di San Benedetto e dalla Fondazione Carisap, con la collaborazione del Comitato di Quartiere di San Filippo Neri, di Conad, di Copy Service e di Mc Donald’s.

“Il nostro progetto – ha detto la referente dell’Isc Nord Liliana Marzetti – vuole formare, sensibilizzare e informare attraverso un dialogo costruttivo per dare ai genitori un supporto per la crescita dei propri figli nell’ottica delle nuove tecnologie. Questo incontro sarà l’occasione per un arricchimento culturale e per delle riflessioni sulle tematiche dell’era digitale”.

Crepet presenterà anche il nuovo libro, “Passioni”.

“La Regione Marche, con la legge 32/2018, ha normato, prima in Italia, gli interventi di prevenzione e repressione del cyberbullismo e della cyberpedofilia”, afferma il consigliere regionale Fabio Urbinati. “I social sono oggi quello che per la mia era generazione erano carta e penna. Paolo Crepet a San Benedetto è un dono per la città per il quale dobbiamo principalmente ringraziare Mimmo Minuto. Sono sicuro che questo incontro potrà fornire a genitori ed educatori quegli strumenti utili per capire i comportamenti dei ragazzi e fornire input importanti per tutti”.

L’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri aggiunge: “Quando si è sparsa la voce dell’arrivo di Crepet, il nostro ufficio cultura è tempestato di telefonate. Questa amministrazione ha fatto da collante tra le varie anime dell’organizzazione”.