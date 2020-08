Caffè del Borgo e Ristorante San Giacomo insieme per tre serate speciali nel cuore di Monteprandone

MONTEPRANDONE – In occasione del weekend di Ferragosto, il Ristorante San Giacomo propone tre serate speciali in Piazza dell’Aquila con la collaborazione del Caffè del Borgo 1974.

La cena di venerdì 14 avrà un tema particolare, “vestitevi di rosso”: rosso come la passione che unisce i locali coinvolti nell’organizzazione di “Piazza Bella – Ristoranti sotto le stelle”.

Un menù di pesce da gustare nella suggestiva location situata nel centro storico di Monteprandone con vini di cantine del territorio.

Sabato 15 e Domenica 16, invece, saranno un vero e proprio Inno alle Marche: prodotti tipici della nostra regione, uniti ai piatti che hanno reso celebre il Ristorante San Giacomo, come il roast beef di marchigiana e la caponata antica. Il colore simbolo di queste serate sarà il bianco, rappresentazione della libertà e della creatività.

Per info e prenotazioni contattare i numeri 3888459868 oppure 0735 62545