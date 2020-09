Ascoli, riparte il Mercatino Antiquario

ASCOLI – Dopo la pausa estiva torna puntuale il Mercatino Antiquario nella cornice del centro storico di Ascoli Piceno, l’evento che ogni terza domenica del mese e sabato precedente fa rivivere nelle vie del centro storico cittadino la magica atmosfera del passato, incuriosendo il pubblico, i collezionisti e gli amanti del genere con una grande quantità di oggetti che costituiscono la storia e l’identità della nostra civiltà.

Oltre a Piazza del Popolo e Piazza Arringo, la passeggiata al mercatino si allarga come sempre in via del Trivio e Chiostro di S. Francesco dove, oltre ai banchi dei rigattieri, è ricca la presenza di artigiani con i loro lavori creativi unici. E per gli amanti del cibo un giro è d’obbligo in Piazza Roma, dove è possibile trovare prodotti enogastronomici locali e non: spezie, vino, salumi, confetture, miele…tutti rigorosamente di alta qualità.

Si riprenderà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, segnaletica per il distanziamento sociale aiuteranno i visitatori a vivere il mercatino in completo relax.

Insieme agli adulti tornano in strada anche i bambini! I più simpatici e creativi espositori aspetteranno il pubblico al Mercatino dei Bambini in via D’Ancaria nella giornata di domenica dalle 10 alle 20 con giochi e oggetti usati, oltre che con creazioni hand made!

Diventato ormai un appuntamento fisso delle domeniche del mercatino, riprende anche Ti Racconto Ascoli. Una esperta guida dell’Associazione Marche V Regio condurrà i visitatori alla scoperta della città con una passeggiata nell’Ascoli medievale tra ponti, porte e fonti dal fascino unico e dalla storia antica. E’ possibile scegliere la fascia oraria preferita tra il mattino e il pomeriggio, prenotarsi e lasciarsi guidare nel verde che si sposa al travertino. Partenza ore 10 e ore 16 per il pomeriggio davanti il centro informazioni turistiche di piazza Arringo. Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima (fino ad esaurimento posti), contributo di partecipazione € 10 senza degustazione, € 15 con degustazione. Per info e prenotazioni 347 6590764 – 328 3247179. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid.