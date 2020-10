Ascoli, riparte il Mercatino Antiquario. Sabato 17 e domenica 18 ottobre

ASCOLI PICENO – Due giornate intere, sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle ore 10 alle 20, in cui entrambe le piazze più belle del centro storico di Ascoli Piceno diventeranno il salotto che ospiterà numerosi espositori di antiquariato, collezionismo, modernariato, vintage e molto altro ancora. In linea con le nuove linee guida questa edizione sarà ancora più all’insegna della sicurezza. Infatti il mercato è un luogo sicuro, basta seguire le norme che ormai siamo abituati ad osservare: indossare sempre la mascherina, utilizzare il gel a disposizione in ogni stand del mercatino e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Con attenzione possiamo continuare a divertirci e a fare gli acquisti del cuore.

Oltre a Piazza del Popolo e Piazza Arringo, con gli stand aperti già da sabato mattina, la passeggiata al mercatino si allarga come sempre a partire dalle 16 di sabato in via del Trivio e Chiostro di S. Francesco dove, oltre ai banchi dei rigattieri, è ricca la presenza di artigiani con i loro lavori creativi unici. E per gli amanti del cibo un giro è d’obbligo in Piazza Roma, dove è possibile trovare prodotti enogastronomici locali e non: spezie, vino, salumi, confetture, miele…tutti rigorosamente di alta qualità.

Torna anche l’atteso appuntamento con TI RACCONTO ASCOLI, le visite guidate alla scoperta della città le domeniche del Mercatino. Grazie alla guida esperta dell’Associazione Marche V Regio, in collaborazione con il Mercatino Antiquario, andremo alla scoperta di “Ascoli e la sua pietra” con una passeggiata tra piazze, palazzi, chiese, grotte. E’ possibile scegliere la fascia oraria preferita tra il mattino e il pomeriggio, prenotarsi e lasciarsi guidare nella città del travertino. La partenza è alle ore 10.30 per il mattino e 15.00 per il pomeriggio davanti il centro informazioni turistiche di piazza Arringo. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno prima (fino ad esaurimento posti), il contributo per la visita guidata è di € 15, i bambini fino a 12 anni gratis. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid. Per info e prenotazioni 347 8304951 – 347 6590764 [email protected]

Ancora un’ulteriore iniziativa. Nel pomeriggio di sabato, alle ore 17 presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, ci sarà la presentazione del libro “Un salto nel folklore” a cura di Li Matti di Montecò, gli amici del Mercatino che hanno intrattenuto il pubblico in diverse edizioni!