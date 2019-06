All’alba e all’ombra del Torrione si celebra la giornata internazionale dello Yoga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 21 giugno alle 5.30 del mattino in piazza Sacconi si svolgerà la Giornata Internazionale dello Yoga. La partecipazione è libera e gratuita, e l’evento è organizzato da Anam Spazio Yoga, Centro Hara e Surya Yoga Marga, in collaborazione con l’Associazione Amici del Paese Alto.

“Nel 2014 il primo ministro indiano Narendra Modi chiese e ottenne dalle Nazioni Unite, che venisse dichiarata una giornata ufficiale per celebrare lo Yoga in tutto il mondo – spiega Maria Pia Mascioli di Anam Spazio Yoga -. Centosettantasette Paesi appartenenti all’ONU, con religioni differenti, approvarono tale mozione scegliendo il 21 Giugno come giorno per celebrare lo yoga. Questa scelta riconfermò che lo Yoga è una disciplina, in grado di accomunare esseri umani e popoli di culture, tradizioni, religioni diverse. Yoga vuol dire unione, ed in maniera del tutto trasversale lo yoga si ripropone a tutti noi come simbolo di unione che valica i confini delle singole nazioni, superando pregiudizi e divisioni. Gli antichi saggi indiani hanno elaborato con sapienza e dedizione, attraverso i millenni, la scienza e l’arte dello yoga, e con grande generosità l’hanno poi condivisa con il resto dell’Umanità.

Immagina il giorno più lungo e luminoso dell’anno. Immagina la piazza più antica della nostra città. Immagina di aprire dall’alto il tuo sguardo verso il mare e verso il sole che sorge. Immagina un gruppo di persone che si ritrovano tutte con lo stesso intento. Immagina che questa stessa cosa avvenga nelle piazze di tutto il mondo e anche nel chiuso e nella solitudine di spazi privati. Tre piccole realtà della nostra città che hanno accolto e coltivano il messaggio che lo yoga ha voluto indirizzare al mondo attraverso la coscienza dei singoli, si sono unite per chiedere a chi lo desidera di praticare insieme, con semplicità al sorgere del sole.

Ci ritroveremo, insieme a quanti lo vorranno, all’alba, alle 5.30, ai piedi del nostro ‘Torrione’, in piazza Sacconi per una pratica di yoga, per salutare il sole, per respirare insieme, e per stare in silenzio insieme. A modo nostro condivideremo così, quelli che sono gli obiettivi della Giornata Internazionale dello yoga. Staremo insieme con l’intento di cucire un sottile filo che ci unisce a quanti in tutto il mondo praticheranno insieme nello stesso giorno e anche nelle stesse ore. Con semplicità cercheremo di proporre il messaggio universale dello yoga parlando di non violenza, di consapevolezza e di valori profondi come la pace e la tolleranza. Ci sentiremo in contatto con la natura avendo il mare e il sole davanti a noi, ma anche le nostre radici proprio lì ai piedi della nostra Torre dei Gualtieri. Questa è la proposta dello yoga, questo è ciò che cercheremo di fare venerdì mattina all’alba del giorno più lungo dell’anno.

Aspettiamo quanti vorranno unirsi a noi: non importa essere esperti, non è necessario conoscere le posizioni, si può anche restare lì semplicemente seduti al sole del mattino. Chi vorrà venire dovrà soltanto portare un tappetino per sedersi a terra e abiti per stare comodi. Alla fine sarà piacevole condividere con quanti ci saranno una tazza di tè o caffè. Vi aspettiamo.”.