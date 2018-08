Alla Sagra della Frutta di Montefiore i comici di Zelig e Colorado

Diverse le iniziative in programma per domenica 5 agosto a Montefiore dell’Aso, seconda giornata della Sagra della Frutta.

Molti i piatti tipici che si potranno degustare: gnocchi al castrato, strozzapreti pesca e guanciale, spezzatino con le mele, arrosticini, trippa, zucchine fritte, tanta frutta oltre all’immancabile vino locale. Il piatto di punta è la gustosa e dissetante macedonia con la pimpinella ed i pinoli, un accostamento che mira a valorizzare la frutta tipica della Valdaso insieme alle “erbe trovate.”

La giornata si aprirà alle 16 con #montefiorephotowalk, alla scoperta del colle dei pittori. L’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Volgo Marche, Volgo Ascoli Piceno e la Cooperativa Idrea è aperto agli appassionati di fotografia che possiedono un account social, attraverso il quale condividere gli scorci e le curiosità del paese, uno dei Borghi più belli d’Italia (info e prenotazioni facebook o instagram Sagra della Frutta).

Dalle 18.30 l’area bambini Primigi (Belvedere De Carolis) si animerà con i giochi di legnogiocando. Alle 19.00 presso l’ Arena Canta, magna e beva sarà possibile degustare alcune tra le migliori produzioni dell’Antico Monastero di San Biagio. L’iniziativa prevede l’accostamento di birre artigianali con i salumi di Federici. Il costo della degustazione guidata completa (birre, salumi, formaggi, dolce e spiegazione) è di 12 euro (info e prenotazioni 333.3269316).

Alle 21.00 in Piazza della Repubblica si potrà assistere alla seconda edizione del format nazionale Riso fa buon sangue – Tour 2018. Organizzato dalla Pro Loco Montefiore e dall’Avis sezione Montefiore, nasce nel 2009 con l’obiettivo di unire uno spettacolo di cabaret alla promozione della donazione di sangue. Paolo Franceschini sarà il presentatore ufficiale dell’evento. Fra gli ospiti comici di Zelig e Colorado, il pubblico troverà Max Cavallari, Fabrizio Fontana, Lucchettino, Laura Marcolini. Nel cast per Musica Fa Buon Sangue sarà ospite la cantante proveniente dal Talent Show “X Factor”, Vivian Grillo. Durante la serata l’Avis sezione Montefiore regalerà diversi gadget a chi si recherà presso il proprio stand presso l’Arena Canta, magna e bbeva.

Alle 21.30 dal Museo dell’Orologio partirà la visita guidata a cura dell’Ing. Oronzo Mauro a “La frutta in bianco in nero”, mostra di foto storiche sulla Sagra delle Pesche e sulla coltivazione della frutta in Valdaso.

A seguire Fruit Disco presso il Chiosco de li clandestini (piazzale Fiume) in collaborazione con Carnevalflower, Jonathan Disco Beach e Wild Four Roses.

Lungo Belvedere De Carolis è allestito un mercatino della frutta e di prodotti a base di frutta e verdura della Valdaso. Un’occasione per comprare i prodotti del nostro territorio e conoscere i produttori.

Da segnalare i partner dell’edizione 2018 della Sagra della Frutta sul fronte drink. La Distilleria Varnelli che proporrà due cocktail, il “Sibilla Highball” per l’aperitivo e “Varnelli & Pesca della Valdaso”, ideato per l’occasione, per l’after dinner. La Cantina Centanni animerà invece la Cantina de li Rliccati e la Locanda Flora. Infine il birrificio San Biagio che scalderà l’Arena Canta, magna e bbeva e la Locanda Flora.

Attivo anche il servizio di bus navetta gratuito con arrivo presso Piazza Antognozzi.