Al centro Primavera due iniziative per festeggiare il Carnevale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per festeggiare l’imminente Carnevale con la tanto attesa sfilata multicolore delle mascherine presso il Centro Primavera di via Piemonte, grazie ai bambini che interverranno mascherati al doppio appuntamento, ivi previsto per le ore 16,30, in tema carnascialesco.

Mercoledì 7 febbraio sarà la volta con una puntata di “Favole a merenda dai nonni”, della recita di “Arlecchino e Colombina innamorati” con l’arrivo a sorpresa del personaggio di Mary Poppins; il tutto prevedrà un piacevole accompagnamento musicale dal vivo. Ad impreziosire la stessa puntata, un evento collaterale, una mostra sugli originali manufatti realizzati dai ragazzi del Cediser da poter apprezzare e liberamente anche acquistare, contribuendo così ad un’iniziativa di solidarietà e integrazione socio-culturale.

Giovedì 8 febbraio con la puntata di “Batti 5”, i personaggi fantastici di Topo Gigio e Topo Tip proporranno il teatrino dei burattini e il laboratorio creativo sul riciclo, intitolato “la mascherina riciclina”. I bambini e i genitori con i nonni del centro potranno dare libero sfogo alla propria manualità nel creare originalissime mascherine, con il piacere di dare vita a personaggi più unici che rari perché creati con la propria fantasia; inoltre, i bambini potranno indossare le stesse “mascherine ricicline” anche durante le feste di Carnevale che si svolgeranno nei prossimi giorni a scuola.

Non mancheranno quindi, compagnia, divertimento, spensieratezza, insieme ad una golosissima merenda, offerta gentilmente dalla cooperativa “La Picena”, ai bambini (in età scuola dell’infanzia), genitori e nonni che interverranno alle due iniziative, insieme ai nonni, ospiti del centro.

Si ricorda che la partecipazione è gratuita e l’iscrizione necessaria, telefonando al n. 0735-794576 -Ufficio “Servizi per l’infanzia”-Settore Politiche Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto.