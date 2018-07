Agosto ricco di eventi alla Sentina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ad agosto è in arrivo una nuova serie di eventi alla Riserva Sentina. In particolare, la settimana che precede Ferragosto prevede tre appuntamenti interessanti, pensati per un pubblico di adulti e bambini.

Si inizierà venerdì 3, dalle ore 19 con ritrovo presso il pontino di via del Cacciatore, in corrispondenza dell’ingresso nord della riserva, con la camminata teatrale dal titolo “Il giudizio della notte”; una serata di teatro e poesia itinerante all’interno della Riserva Sentina, a cura del Laboratorio Teatrale “Re Nudo” e con la regia di Piergiorgio Cinì.

Per proseguire, un evento dedicato ai bambini. Giovedì 9, alle ore 21 presso la Fattoria Ferri, si terrà la terza edizione de “La Sentina racconta fiabe”, attività di animazione per i più piccoli, a cura di Pippii Animazioni.

Per concludere, sabato 11, alle ore 21:30 sempre con ritrovo presso la fine di via del Cacciatore, avrà luogo la consueta e tanto attesa serata “Stelle cadenti tra scienza e musica”. Durante la serata un astronomo dell’Associazione Astrofili Alpha Gemini illustrerà la volta celeste con il suggestivo sottofondo di musica dal vivo del Duo composto dal Maestro Cristiano Corradetti alla chitarra e dal Maestro Alessio Giuliani al violino.

La Riserva Naturale Sentina, ricorda infine due ulteriori appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi giorni: l’ormai consueta “Passeggiata alla Sentina in compagnia degli Asinelli”, organizzata dalla Associazione Sentina, che si terrà il giorno 5 Agosto e il Concerto all’alba alla Torre sul porto, organizzato dalla Lega Navale di San Benedetto del Tronto per il giorno di Ferragosto.