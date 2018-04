Acquaviva, torna la maratonina della Fortezza. Quattrocento atleti corrono sotto la Rocca

ACQUAVIVA PICENA – Quattrocento atleti, alcune star della podistica internazionale per una giornata di festa che riempirà vie e piazze del borgo acquavivano. Domenica 29 aprile torna la seconda edizione della Maratonina della Fortezza, una competizione divisa in due gare, la mezza maratona da 21 chilometri e la corsa da dieci chilometri.

Ad organizzare l’evento, con il patrocinio del Comune di Acquaviva Picena, è la Running Riviera delle Palme che, anche quest’anno, unirà all’iniziativa sportiva la solidarietà. Correlata alle due gare ci sarà anche una lotteria di beneficenza i cui proventi saranno devoluti all’associazione “Filippide” che si occupa di autismo e che, quest’anno, sarà presente alla manifestazione insieme alla Omphalos, altra realtà territoriale impegnata nella causa. Chi vincerà la lotteria porterà a casa un’opera pittorica di Roberto Capocasa.

Ma veniamo alla gara. La partenza è prevista per le 9 e 15 del mattino da via Leopardi. Lì avverrà la consegna dei pettorali e da lì prenderà il via la manifestazione sportiva. Attesi oltre quattrocento atleti per una manifestazione che si snoderà lungo le vie del territorio comunale e che vedrà consegnare una medaglia a tutti i partecipanti.

I runners arrivano da sette regioni d’Italia: oltre alle Marche ci sono infatti squadre ed atleti provenienti da Abruzzo, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Molise e Lazio. L’organizzazione della Running Riviera delle Palme è portata avanti da Mariano Vesperini: «Ringrazio – spiega – tutte le persone che hanno reso possibile questa seconda edizione, in particolare gli sponsor come la Picenambiente, Elettrostella, Magicar, l’Adriatica Asfalti e le cantine Il Conte e Collevite». Presente anche la miss Elvira Carfagna, ex moglie del portiere Walter Zenga che premierà “Miss Maratonina 2018”, vale a dire la ragazza vincitrice di un concorso di bellezza correlato alla manifestazione sportiva.