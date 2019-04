Acquaviva, il 25 aprile c’è la Maratonina della Fortezza. Gare per atleti e per famiglie tra le colline

ACQUAVIVA PICENA – Il 25 aprile si terrà la terza Maratonina della Fortezza, evento organizzato da Mariano Vesperini. La gara podistica di 21 e 10 chilometri “ricorderà i veri valori importanti della vita”.

“Tutti potranno vivere questa bella giornata di sport perchè ci sarà anche una bellissima passeggiata di 5 chilometri fra le colline di Acquaviva, creata per le famiglie, i bambini e coloro che non hanno ancora dimestichezza con le scarpe sportive”, dicono i promotori. “Cibo salutare, ottimi ristori, premi coniati per l’occasione e Campionato Regionale UISP faranno da importante contorno, come nello stile degli anni passati ed anche meglio”.



Inoltre, Vesperini ha voluto dare quest’anno anche un valore aggiunto alla gara, ispirandosi alle parole della piccola svedese Greta che invita ogni persona a dare un piccolo contributo per un mondo migliore, ha deciso di munire i ristori, lungo il percorso, di bicchieri compostabili e biodegradabili che non avranno nessun impatto sull’ambiente, evitando di alimentare il discusso problema dei rifiuti plastici.

Grazie all’aiuto di una multinazionale e all’impegno della società podistica Running Riviera delle Palme, la Maratonina della Fortezza (partenza alle 9) sarà ad impatto zero in tema ecologico.