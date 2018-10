A Ripatransone sarà un autunno da Bandiera Arancione

RIPATRANSONE – La Città di Ripatransone partecipa all’iniziativa nazionale del Touring Club Italiano AUTUNNO BANDIERE ARANCIONI che mira a celebrare la cultura e l’enogastronomia nelle località insignite del celebre marchio di qualità turistica, vanto del Belvedere del Piceno dal 2002.

“Autunno bandiere arancioni – aggiungi un borgo a tavola” è un contenitore di eventi in cui verrà esaltata la bellezza e la qualità della vita dei nostri luoghi dandone il risalto che meritano.

Ripatransone vanta una tradizione culturale tra le più prestigiose della Regione Marche; la ricchezza di Musei ed Edifici Storici la rende uno scrigno di tesori tali da caratterizzarla come la Culla della Cultura nel Piceno.

La Città sarà protagonista nei primi due weekend di Ottobre dove verranno rese fruibili le strutture museali cittadine, in collaborazione con il Museo Vescovile di Arte Sacra ed il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, ed il Teatro Storico “Luigi Mercantini”.

Nei giorni 05-06-07/10 l’Associazione “Amici di Cantina”, in collaborazione con il Comune di Ripatransone, organizza l’iniziativa RIPABEER – Festival della Birra. In Piazza XX Settembre, potranno essere assaggiate le migliori birre abbinate a prodotti enogastronomici di qualità.

Domenica 7 ottobre, inoltre, il borgo ospiterà l’arrivo della Carovana Ciclistica della Pedalata del Santo. L’iniziativa, organizzata dall’A.S.D. Bicigustando di San Benedetto del Tronto, nasce con l’obiettivo di sostenere il connubio tra sport e lo straordinario paesaggio piceno, i suoi prodotti enogastronomici e la bellezza dei Borghi storici che lo caratterizzano. Per l’edizione 2018 il gruppo di partecipanti, composto da circa 400 ciclisti, effettuerà il suo arrivo a Ripatransone (Piazza XX Settembre) con uno scenografico passaggio all’interno del Centro Storico cittadino a cui farà seguito un momento conviviale.

Domenica 14 ottobre, dalle 11.00 alle 13.30, il borgo si anima con le Degustazioni al Vicolo. Il Centro Storico di Ripatransone vanta una delle peculiarità più singolari del panorama turistico nazionale: il Vicolo più Stretto d’Italia. Incastonato tra le abitazioni di edilizia popolare del Belvedere del Piceno, il vicolo collega Via Sante Tanursi a Via Giacomo Fedeli e costituisce una delle principali attrazioni del Piceno. Con Autunno Bandiere Arancioni nasce l’idea di abbinare la scenografia del luogo con le tipicità del territorio. Degustazioni al Vicolo è un’iniziativa curata in collaborazione con la Cantina dei Colli Ripani nel corso della quale potranno essere assaggiati i prodotti tipici del territorio in abbinamento ai vini della Cooperativa Ripana che raccoglie più di 300 produttori locali.

Durante la stessa giornata, inoltre, il Comune ospiterà anche la Rassegna Corale Nazionale “Belvedere del Piceno”; la manifestazione, giunta alla sua XXXVI edizione, è un appuntamento imperdibile dell’autunno culturale di Ripatransone. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Corale “Madonna di San Giovanni” di Ripatransone e richiama ogni anno numerosi appassionati di Cori provenienti dall’intero territorio Nazionale. Alle ore 16.00 si terrà il Concerto Conclusivo presso la Chiesa di San Giovanni Decollato (già detta Della Misericordia e Morte).

Sarà una occasione per aprire le porte della città a tutti coloro che desiderano conoscerla partendo dalla scoperta delle sue primarie eccellenze.