A Offida la nuova finale del Cantagiro per le regioni di Marche e Abruzzo

OFFIDA – La scenografica e accogliente Piazza del Popolo di Offida ospiterà domenica 16 agosto la finale regionale Marche e Abruzzo del Cantagiro. L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, inizierà alle ore 21 ed è organizzato da Oriana Simonetti dell’agenzia Oriana Grandi eventi, con la collaborazione del comune di Offida nelle persone del sindaco Luigi Massa e dell’assessore Isabella Bosano nonché della Pro Loco di Offida. I due vincitori della serata (uno per le Marche e uno per l’Abruzzo) accederanno direttamente alla fase Pre Finale Nazionale a Fiuggi che si terrà dal 28 agosto al 6 settembre presso il teatro Terme e verrà assegnato anche il premio Radiostudioerre consegnato da Oriana Simonetti, consistente in un’ospitata in radio. La giuria tecnica sarà formata da Angelo Marcozzi, esperto da vari anni di moda e canto, Maurizio Alessandrini, docente di moda e spettacolo da 30 anni, Gabriele Listrani, esperto di musica da oltre 50 anni e Luigino di Mizio, esperto di canto e musica. Ecco i nomi dei cantanti in gara nelle rispettive categorie. Angelica Montanaro di San benedetto dei Marsi, Angelica Gonzalez Paz di Pagliare del Tronto, Noemi Castiello di Fabriano, Giovanni Traini di San Benedetto del Tronto, Laura Ubaldi di Ascoli Piceno, Elena Colannino di Castel di Lama, Alessia Toccaceli ”Luce” di Ascoli Piceno, Alessia Bea di Terni, Anna Filiaggi di Ascoli Piceno, Christian Trevisti “Cristal” di Ascoli Piceno, Giorgia de Santis diVenarotta, Marco De Luca “Croma” di Teramo, Keys di Ascoli Piceno, Federica di Girolamo di Pagliare del Tronto e il gruppo piceno Mas Band. Saranno ospiti della serata Andrea Fabio Traini di Castel di Lama, Stefano Tisi di Ascoli, il rapper sambenedettese J And, Luca Delli Carri “The pelvis” e Your Sonngs di Fermo. Per prenotare i posti a sedere e per informazioni [email protected] o telefonare al numero 347-2629136.