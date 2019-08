A Martinsicuro la finale regionale del Cantagiro

Per il terzo anno consecutivo la finale regionale del Cantagiro per le Marche Sud e l’Abruzzo sarà ospitata giovedì 29 e venerdì 30 agosto dal ristorante “La Vecchia Lampada” di Martinsicuro. La famosa kermesse canora che ha lanciato negli anni personaggi di prim’ordine della musica italiana come Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, ma anche personaggi del nostro territorio come Linda Valori si avvale dell’organizzazione dell’agenzia Oriana Grandi Eventi di Oriana Simonetti, che da undici anni è l’esclusivista territoriale per le province di Ascoli e Fermo e per l’intero Abruzzo e che ha effettuato una gran mole di lavoro nel preselezionare i cantanti che si sono iscritti al Cantagiro.

Nel corso della prima serata si esibiranno coloro che ancora non hanno gareggiato per l’accesso alle semifinali nazionali di Fiuggi, vale a dire i piccoli (nati tra il 2009 e il 2013) Francesco Edolo Rauco di Acquasanta Terme, Flaminia Boscolo di Pavore Canavese e Jonatan Piermarini di Castel di Lama, i “grandi” Ludovica Galliani di Tortoreto, Ilaria Galiè di Marotta e Roberta Nardinocchi di Ascoli e il senior Mario Lorenzini di Teramo. Le precedenti selezioni si sono svolte a Offida, Grottammare e San Benedetto, prima di approdare nell’elegante ritrovo di Fabiano Di Buonnato e hanno permesso di giungere alla finale regionale ai baby (2009-2013) Angelica Montanaro di San Benedetto dei Marsi, Tania Aloisi di Roseto, Veronica Gabrielli di Ascoli e Angelica Gonzalez Paz di San Benedetto del Tronto agli junior (2005-2008) Ludovica Asia Di Pasquale di Roseto, Iliana Cirillo di Monteprandone, Angelica Parisi di San Benedetto, Maria Elena Costantini di Ascoli, Melissa Matoffi di San Benedetto, Sofia D’Ottavi di Spinetoli, Jacopo Tarli di Ascoli, Roberta De Berardinis di Bellante e Camilla Palmisano di Ascoli.

Tra i “grandi” Andrea Maria Ottavini di Ascoli e Sharin Torre di Fermo sono già passati alla semifinale nazionale, mentre in finale regionale sono andati Andrea Grilli di San Benedetto, Christian Trevisti (Grangel) di Ascoli, Moreno Squartecchia di Castel di Lama, Gioia Marconi di San Benedetto, Emanuela Marconi di Giulianova, Brigida Villani di Tortoreto Lido, Andrea Fabio Traini di Ascoli, Aurora Del Vento di San Benedetto, Roxana Camani di Cesena, Jonatan Feliziani di Carassai, Federica Di Girolamo di Pagliare, Michele Mobbili di San Ginesio, Pietro Fazzini di Colli, Luigi Sorbi di Ascoli, Maria Chiara Sabbatini di Ascoli, Sara Marella di Castel di Lama, Morena Contini di Ascoli e il duo Terzavera composto da Christian Rosati di Grottammare ed Emmanuel Battista di San Benedetto. Altri due concorrenti qualificati per la finale regionale, Leandro Hlakowicz di Marina di Altidona e Cristina Cazacu di Sant’Elpidio a Mare, gareggeranno anche per la tappa internazionale di Fiuggi, riservata ai cantanti nati all’estero. Presenta l’evento (inizio ore 21) Caterina Tancredi, mentre l’aspetto fonico sarà curato da Andrea Luzi. Prenotazione tavoli con consumazione obbligatoria allo 0861/797352-762127.