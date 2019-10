A Cupra Marittima torna Sposi in Villa. Doppio appuntamento

CUPRA MARITTIMA – Sposi in Villa, il più grande appuntamento fieristico del Piceno per coloro che convoleranno a giuste nozze torna a Cupra Marittima sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 20 con ingresso libero. La fiera si terrà nella splendida cornice di Villa Boccabianca, la dimora storica che da dieci anni accoglie la fiera sposi più affascinante delle Marche. Ormai diventato l’evento di punta del settore matrimoniale, Sposi in Villa viene messo insieme dalla A alla Z con passione e professionalità dallo staff dell’agenzia Oriana Grandi Eventi e dalla sua vulcanica titolare, Oriana Simonetti, che seleziona personalmente le migliori aziende tra Marche e Abruzzo per offrire ai futuri sposi tutto l’aiuto di cui hanno bisogno nella realizzazione del loro matrimonio, nella fiera precedente ad Oriana Simonetti è arrivata una bella sorpresa da parte delle aziende, sotto forma di un riconoscimento nel quale è specificato e scritto che lei è un punto di riferimento del centro Italia per le fiere e per gli eventi.

Per la fiera sposi è prevista una ricca scaletta di eventi che riempirà il weekend dedicato agli sposi, come il corso di cucina tenuto dalla Cuoca Felice (sabato e domenica alle ore 17), la sfilata di moda con gli abiti della nuova collezione sposi e cerimonia con le acconciature di Armonia e Contrasti nella quale sfileranno sei modelle e due modelli (domenica alle ore 17.30), l’estrazione di ricchissimi premi (un week end e un album wedding personalizzato) e, per finire, l’apertura del buffet di frutta fresca realizzato dall’abile chef abruzzese Andrea Lopopolo (sabato e domenica dalle ore 19). Allietati da buona musica (con corner dislocati nei vari punti dell’esposizione) e in un’atmosfera da sogno curata nei minimi particolari direttamente da Oriana Simonetti, a Sposi in Villa i futuri sposi potranno trovare tantissimi espositori specializzati nel settore nozze e cerimonia. Accomunati da professionalità e serietà, le aziende espositrici offrono sconti esclusivi ai clienti della fiera, una ragione in più per partecipare.

Tra le sessantacinque aziende partecipanti saranno presenti le eccellenze del territorio e non solo come lo stilista Emiliano for Dina Bengasi, il marchio Casimirri di Sant’Egidio alla Vibrata, Alessandra Bruni Boutique in collaborazione con Fratelli Forti, Maison Spose, Fiorinelli, Style Italia, Sartoria Sammarco e Calzature Ferracuti, per quanto riguarda il settore moda. Per il viaggio di nozze ci saranno l’agenzia Pertur, Vivi Vacanze, Happy Voyage, Mare Blu e Itinera Wedding planner. Per l’arredamento, le coppie di futuri sposi potranno presentarsi da Mia Arredamenti, Mobiltesino e Di Sante mobili e arredo di San Nicolò a Tordino. Per la fotografia: Studio fotografico Villa Giorgio, Giuseppe Di Stadio, Giulio Gennari Studio, Russi Antonio studio, Gianni Mazzoni, Tiziana Recchi. Per l’immancabile intrattenimento: MusicaSpettacolo, Dj Ubby, Paolo Incicco e Valentina Locci, Cristina Cazacù, So Sweet, Rosita Ramini, Fem Musica Farina Fausto, Royale Wedding Music. Per il settore dei complementi d’arredo, bomboniere e illuminazione ci saranno Camaioni 1930, Cecilia Cava, Mercatino Elettrico, Che Sciccheria, Beatrice Goroni Dibibi, Monia Latte, Patrizia Ordinelli Ewc, Mercatino Elettrico, Oggetti D’Arte, Due Emme Energy. Per allestimento e partecipazioni: Il mondo di Gioia, La Cabina Eventi, Cinzia Pierantozzi, Polline, New Balloonstore Shop, Fatto Bene. Fedi e gioielli: 6lolilosa bridal e Sami Gioielli. Altre location presenti: La fonte 2.0, Savana Beach, Villa Il Cannone, Villa San Lazzaro e l’azienda vitivinicola La Fontursia. Catering: Cristal Bike, Top Catering. Auto noleggi: Emovi, D’Alonsio Noleggi, Silcar. Info Oriana Grandi Eventi: 0735753687 – 3472629136.