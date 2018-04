A Cossignano arriva la “Camminata per San Giorgio”

COSSIGNANO – Prosegue con una tappa a Cossignano il progetto “Gli itinerari della fede” promosso da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione della locale amministrazione comunale e dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto/Montalto/Ripatransone.

Sabato 21 aprile, in occasione delle festività patronali, alle ore 15,30 con partenza da piazzale Europa è in programma la “Camminata per San Giorgio”.

Si tratta di una camminata aperta a cittadini di ogni età che da un lato vogliono svolgere attività fisica, dall’altro festeggiare a loro modo il patrono San Giorgio e conoscere meglio Cossignano, “l’ombelico del piceno”.

L’iniziativa è già stata realizzata nel 2017 con una ampia partecipazione di podisti.

Il progetto “Gli itinerari della fede” ha già fatto tappa ad Ascoli Piceno, con la “Camminata per Niccolò IV” e nei prossimi mesi toccherà vari centri come ad esempio San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Monteprandone, Acquaviva e Montedinove.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook “Gli itinerari della fede”.

La partecipazione alla “Camminata per San Giorgio” ed al progetto “Gli itinerari della fede” è gratuita e non occorre essere particolarmente allenati per partecipare. Basta presentarsi 15 minuti prima del via sul luogo di partenza per la registrazione dei dati anagrafici.