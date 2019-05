Fiabe sul palco contro il bullismo. I bambini delle Moretti in scena per “E Adesso Basta”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un progetto per sensibilizzare i più piccoli al fenomeno del bullismo, anche attraverso la sensibilizzazione al corretto uso delle parole. E’ una delle mission del progetto “E Adesso Basta” portato avanti dall’associazione “C’era una volta Asd” che ha presentato l’iniziativa in scena al Concordia di San Benedetto il 22 maggio per la classi quarte e quinte dell’Isc Nord di San Benedetto.

Circa 50 bambini, della classi quarte e quinte della scuola di via Moretti, saliranno sul palco sotto la regia di Maria Egle Spotorno. “Abbiamo cercato dei personaggi delle più famose fiabe, che possano essere etichettati come “bullizzati” – spiega la regista – ed abbiamo individuato Dumbo, Cenerentola e Cappuccetto Rosso. Sul palco non ci saranno scenografie particolari ma saranno i bambini stessi a fare da coreografie anche attraverso attività mimiche”. Spotorno definisce “corale, leggero e gioioso” lo spettacolo che metteranno in scena i piccoli.

“Il messaggio – spiega la presidente dell’associazione Clelia Cristina Spotorno – è quello di far capire che ci si trova a vivere situazioni brutte spesso a causa di parole e comportamenti sbagliate. I bmabini non si rendono conto che, spesso, ci sono parole che feriscono, parole e comportamenti che fanno del male. Ma non capiscono la gravità di certe situazioni quindi vanno sensibilizzati”.

A presentare l’iniziativa anche la vice preside della scuole di via Moretti Paola Bartolozzi: “Abbiamo abbracciato in pieno questa iniziativa – ha detto – ed è anche bello che le due classi coinvolte hanno una composizione molto varia e la preparazione di questa iniziativa ha aiutato molto i bambini a rapportarsi gli uni con gli altri”.

L’iniziativa è supportata dalla Regione Marche rappresentata, in sede di presentazione, dal consigliere Fabio Urbinati: “Il contributo fa seguito alla legge contro bullismo e cyber-bullismo e sexting – ha affermato -. Abbiamo deciso di investire sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura, fatto che rappresentano i migliori modi per prevenire certe situazioni. Spero che nel prossimo anno scolastico questo progetto possa allargarsi anche alle altre scuole”.

L’ingresso è libero. GLI spettacoli sono previsti alle 18 (la classe quarta) e alle 21 (classe quinta).